Vụ điện giật khiến 7 người thương vong: 'Đá bóng' trách nhiệm?

TPO - Liên quan đến vụ điện giật 7 người thương vong tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), công ty điện lực Nghệ An cho rằng phía Viettel Nghệ An không báo cho điện lực biết về vấn đề thi công. Viettel Nghệ An lại cho biết, đơn vị này đã ký kết hợp đồng với một công ty và họ tự thuê người để làm. Còn công ty trực tiếp thi công thì nói, lao động tự ý thi công sai vị trí…