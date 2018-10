Vụ hai mẹ con treo cổ tự tử: Do nhiều chuyện buồn trong cuộc sống?

Ngày 30/10, ông Phạm Hữu Quyền, Trưởng Công an xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường nơi hai mẹ con treo cổ tự tử, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh gồm hai trang, dài 8 mặt giấy. "Bức thư dài 8 mặt giấy chị Châu viết lại kể những buồn vui trong cuộc sống. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện chị Châu dùng một dây thừng to để thắt cổ mình và con trai", ông Quyền cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tỷ (bố nạn nhân) kể lại sự việc đau lòng

Ông Nguyễn Văn Tỷ (54 tuổi, bố chị Châu), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vào 16h, ngày 29/10, ông vào nhà con gái chơi thấy đóng cửa không ai ở nhà. Ngay sau đó ông gọi điện cho chị Châu, nhưng không thấy ai bắt máy nên về nhà ăn cơm. Đến khoảng 6h30' ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con rể thông báo chị Châu cùng con trai đã treo cổ tự tử. "Khi xuống thấy con gái và cháu đã được gia đình đưa xuống đất. Từ trước đến nay hai vợ chồng không xảy ra xích mích, yêu thương nhau và cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc sống, không hiểu sao con nó lại làm như vậy", ông Tỷ cho biết.

Cũng theo ông Tỷ, trước khi nghĩ đến cái chết, Châu viết một bức thư để lại cho gia đình nói về những nỗi buồn trong cuộc sống. "Bức thư Châu để lại dài 8 mặt giấy. Cháu nó kể về số tiền nợ và xin lỗi gia đình trước khi đưa ra quyết định tìm đến cái chết. Châu viết do buồn khi con đau ốm, bị bỏng chữa mãi không khỏi, chồng đi làm thường xuyên nên thường xuyên buồn tủi. Tôi thấy nhưng không dám đọc hết bức thư vì quá đau lòng", ông Tỷ đau xót nói.

Bàn thờ đặt hai di ảnh mẹ con chị Châu

Châu là con gái thứ 4 trong gia đình 6 chị em. Hơn 4 năm trước chị kết hôn cùng anh Trương Công Thành (SN 1982, trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm) và sinh được hai người con. Hằng ngày chị Châu ở nhà chăm con, anh Thành đi làm nghề hàn xì.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Liên quan đến sự việc này, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, quá trình khám nghiệm thu thập được 1 lá thư của nạn nhân để lại. "Trong bức thư nói rất nhiều việc, tuy nhiên cái quan trọng là việc kể về con bị bỏng, sợ sau này con không được như bao đứa trẻ khác. Theo khám nghiệm, nạn nhân chết do ngạt, do treo cổ tự tử. Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai mẹ con tự tử", thiếu tá Tuấn nói.

Như Tiền phong phản ánh, tối 29/10, anh Trương Công Thành trú thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh đi làm về bàng hoàng phát hiện vợ là Nguyễn Thị Châu (SN 1993) cùng con trai Trương Công Phượng (SN 2017) chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Phan Hoài