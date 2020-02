Vụ nữ tiếp viên xinh đẹp bị xe sang đâm: Ấm tình cộng đồng

Trước đó, khoảng 5h20 ngày 31/1/2020 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường (Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines) trên đường ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay sớm bất ngờ gặp tai nạn. Khi xe Grabbike chở chị Hường tới giao lộ đường D - Hồng Hà, bất ngờ bị xe ô tô Mercedes GLC 300 (BKS 51G-902.57) đâm trực diện. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi kéo xe máy đâm vào gốc cây bên đường. Vụ tai nạn khiến bác tài xế xe ôm tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, còn chị Hường gặp đa chấn thương. Sau đó, tài xế Mercedes chở theo 2 cô gái đã bỏ trốn, chiếc xe được xác định là xe thuê, còn người thuê xe sử dụng giấy tờ giả.



Phải 2 ngày sau tai nạn, tài xế ô tô mới ra đầu thú, khi xét nghiệm công an vẫn phát hiện dương tính với ma tuý. Tài xế được xác định là Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ở Gò Vấp, TPHCM). Ngay sau đó, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.