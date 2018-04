Vụ phá rừng Sông Thanh, kiểm lâm kêu ít người nên quản lý khó

Chiều 9/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Văn Hồng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (xã Ta Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho hay, hiện đoàn cán bộ của Hạt vẫn đang trên đường tiếp cận hiện trường rừng bị phá.

Ông Hồng thừa nhận có xảy ra tình trạng phá rừng tại Khu bảo tồn rừng đặc dụng Sông Thanh. Tuy nhiên, xảy ra tình trạng trên một phần rất lớn là do người dân tự ý vào rừng chặt cây về làm nhà. Theo ông Hồng, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21 có nội dung người dân được khai thác gỗ 10 khối/ hộ để làm nhà, nhiều người dân địa phương lợi dụng để vào rừng khai thác gỗ. “Thông tư 21 ban hành, người địa phương cứ nghĩ Nhà nước cho khai thác gỗ để làm nhà. Hiện tại thôn Pà Xua đã có 44 đơn xin khai thác gỗ làm nhà. Mặc dù chính quyền xã không có quyền nhưng dân cứ nộp đơn xong là vào rừng cưa một cây về làm nhà” – ông Hồng nói, và cho hay vấn đề này ông đã đề cập nhiều lần tới Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, và nêu tại cuộc họp UBND tỉnh. “Riêng đối với Hạt Kiểm lâm Sông Thanh, chúng tôi ngăn chặn quyết liệt nhưng việc người dân lén lút vào rừng lấy gỗ làm nhà vẫn xảy ra” – ông Hồng khẳng định.

Hiện trường rừng đặc dụng Sông Thanh bị tàn phá Những cây gỗ lớn trong rừng bị chặt hạ

Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, tình trạng phá rừng còn do lực lượng kiểm lâm quá mỏng song với diện tích rừng được giao bảo vệ.

“Thực chất, nhiệm vụ chính trị là phải làm, cũng là tâm huyết của lực lượng kiểm lâm. Nhưng việc quản lý rừng, chống săn bắt động vật hoang dã tại đây rất khó. Lý do, hiện biên chế của Hạt Kiểm lâm Sông Thanh chỉ có 15 cán bộ, so với biên chế mà Nghị định 117 của chính phủ quy định 500 ha rừng đặc dụng có 1 công chức kiểm lâm thì Hạt Kiểm lâm Sông Thanh phải có 150 người. Nhưng hiện tại Hạt chỉ có 15 người chia ra 3 trạm kiểm lâm và văn phòng. Thế nên cán bộ đi giám sát địa bàn rất là mỏng. Vấn đề này đã nhiều lần đề xuất nhưng do tình trạng chung của ngành.

“Riêng đối với lực lượng kiểm lâm Sông Thanh tôi khẳng định không bao giờ có việc cán bộ kiểm lâm nào bắt tay với lâm tặc để phá rừng” – ông Hồng khẳng định.

Hoài Văn