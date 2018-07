Vụ tai nạn 22 người thương vong: Xử lý nghiêm cả tài xế công nông

Ngày 7/7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân gặp nạn trong vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 sáng 6/7 trên tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) khiến 2 người chết, 20 người bị thương.

Đoàn hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ cho nạn nhân bị thương điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định, Trung tâm y tế huyện Kông Chro 2 triệu đồng/người.

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro và Ban ATGT tỉnh Gia Lai. Theo ông Hùng, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Tài xế điều khiển xe công nông Lê Minh Triều, dù là nạn nhân nhưng chở người trên máy cày rơ móoc là việc trái pháp luật, tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro cần có phương án xử lý nghiêm.

Chị Hà Thị Giang Thảo- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Tỉnh đoàn đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 6/7, ô tô tải biển số 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, Phú Yên) điều khiển hướng từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Đến Km340+250 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung) thì tông vào đuôi xe công nông do anh Lê Minh Triều (40 tuổi, xã An Trung) điều khiển chở theo 21 người dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh thuê.

Hậu quả, em Đinh Khang (13 tuổi, làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, em Đinh Thị Rái (10 tuổi, xã An Trung) tử vong khi điều trị tại bệnh viện, 20 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Đặng Ngọc Thuận điều khiển ô tô tải vượt không đảm bảo an toàn. Hiện Công an huyện đã tạm giữ tài xế này để điều tra, xử lý.

Tiền Lê