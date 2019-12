Vụ tai nạn 6 người thương vong ở Gia Lai: Cả 4 người trên xe bán tải uống rượu

Quảng cáo

Liên quan đến vụ "Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 6 người thương vong" hôm 5/12, ông Lê Quang Thái – Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn trên vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, bước đầu có thể xác định lỗi gây tai nạn là do chiếc xe ô tô bán tải BKS 81C-096.33 đi không đúng phần đường, tông trực diện vào xe ô tô tải BKS 81C-011.45. Qua xác minh sơ bộ cũng cho thấy 4 người đi trên xe ô tô bán tải có dấu hiệu say rượu.

Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng; Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã ổn định sức khoẻ, nói chuyện được. Riêng anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) vẫn còn hôn mê, đang được các y bác sĩ chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 5/12, ô tô bán tải biển số 81C-096.33 có 4 người đàn ông lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến Km 1649+800 trên đường Hồ Chí Minh (địa phận thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) thì va chạm với xe ô tô tải biển số 81C-011.45 do anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà) điều khiển hướng ngược lại. Trên xe tải có phụ xe là anh Lê Quang Thanh (SN 1978, thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà).

Cú va chạm mạnh khiến 3 người đàn ông trên xe ô tô bán tải gồm anh Nguyễn Hoàng (SN 1974), Lê Đại (SN 1972, cùng trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) tử vong. Anh Nguyễn Văn Thanh và 2 người đàn ông trên xe ô tô tải bị thương.

Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 6 người thương vong Chiếc xe bán tải chạy hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai, khi đến địa phận thị trấn Nhơn Hoà (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã va chạm với ô tô tải đi hướng ngược lại khiến ít nhất 3 người tử vong.

Tiền Lê