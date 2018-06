Vụ tài xế nói 'con người không quan trọng': Đã có kết luận của công an

Trao đổi với phóng viên tối 22/6, ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, theo kết luận cơ quan công an gửi đơn vị thì bà Trang không có lỗi trong vụ va chạm giao thông với sinh viên Hoàng Quang Minh. Xe của bà Trang đang dừng đèn đỏ ở giữa đường và anh Minh do thiếu quan sát đã đâm vào.

Cũng theo ông Thành, cơ quan công an cũng xác định đây là vụ tai nạn giao thông bình thường, không cấu thành hình sự và đề nghị 2 bên giải hòa.

Cơ quan công an xác định bà Trang không có lỗi trong va chạm giao thông (ảnh FB)

Về vấn đề phát ngôn “sốc” “con người không quan trọng” trong quá trình giải quyết vụ va chạm giao thông gây bức xúc trong dư luận, ông Thành khẳng định, Đảng ủy Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đang làm quy trình kiểm điểm một cách nghiêm túc và sẽ có hình thức xử lý nghiêm vi phạm về tư cách ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với bà Trang.

Cùng ngày, đại diện phía gia đình Hoàng Quang Minh, nam sinh xảy ra va chạm với bà Trang cho biết, gia đình chưa nhận được bất cứ kết luận nào. Cũng theo đại diện gia đình, khoảng 1 tháng trước gia đình có đến cơ quan công an gặp em trai của bà Trang. Tại đây phía công an cũng thông báo vụ va chạm do hai bên thiếu quan sát và đề nghị hòa giải nhưng gia đình bày tỏ quan điểm chưa đồng ý với kết luận đó.

Phía gia đình anh Minh cho biết thêm, suốt từ khi xảy ra tai nạn đến nay, bà Trang chưa một lần đến hỏi thăm sức khỏe anh Minh khiến gia đình bức xúc và làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Trang nếu có.

Như thông tin báo chí phản ánh, vào khoảng 14h ngày 2/5, bà Trang trong khi đang điều khiển xe ô tô mang biển số 16N-5265 lưu thông đến trên đường Đổng Quốc Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) thì xảy ra va chạm với xe máy điện do anh Hoàng Quang Minh (sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam) cầm lái. Sau cú va chạm, anh Minh bị ngã xuống đường và bị chấn thương, tràn dịch đầu gối. Hai chiếc xe bị hư hỏng nhẹ.

Điều đáng nói trong quá trình giải quyết vụ va chạm bà Trang đã to tiếng, xưng mày tao trong khi anh Minh đã tỏ ra rất lễ phép. Chưa hết, ngay cả khi lực lượng công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc có yêu cầu bà Trang đưa anh Minh đi bệnh viện kiểm tra vết thương thì bà Trang còn có phát ngôn gây “sốc” “con người không quan trọng”.

Các ứng xử cùng phát ngôn của bà Trang đã khiến người dân bức xúc ghi lại hình ảnh và đưa lên mạng xã hội Facebook.

Theo Dân Trí