Vụ tàu đâm ô tô ở Nghệ An: Nhiên viên chạy bộ báo tàu dừng

Cụ thể, khoảng 5h ngày 110/7, đoàn tàu khách số hiệu NA1 khi tới nút giao với Quốc lộ 7 (xã Phúc Diễn, Diễn Châu, Nghệ An) đã đâm vào xe tải chở cát (BKS 37C-273.94).Được biết, chiếc xe tải trên khi đang qua nút giao đường bộ với đường sắt bất ngờ chết máy khi tàu đang tới gần.Thấy vậy, nhân viên gác đường ngang đã đóng tín hiệu ngăn đường sắt, chạy về hướng tàu đang đến làm tín hiệu bắt tàu dừng. Thấy vậy, lái tàu đã phát hiện và xử lý hãm khẩn cấp nhưng vụ va chạm vẫn xảy ra do cự ly tàu quá gần.Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, đầu máy tàu hỏng cabin.Về nguyên nhân vụ tai nạn, hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.Chỉ ít giờ trước đó, tàu khách SE11 chạy Bắc – Nam cũng đâm phải trâu thả rông của người dân khi chạy tới km 611+300, thuộc khu gian Hà Thanh – Đông Hà (Huế). Cú đâm mạnh khiến toa hành lý bị trật bánh, gần 400m đường sắt bị hư hỏng. Rất may không có thương vong về người.

Lê Hữu Việt