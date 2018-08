Vụ Vũ 'nhôm' là bài học lớn trong quản lý cán bộ

Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Uỷ ban Tư pháp) nêu: Thời gian gần đây tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật diễn biến phức tạp ở một số địa phương, thành phố lớn; các đối tượng hoạt động manh động, táo tợn, dã man. Gần đây nhất là vụ 2 hiệp sỹ đường phố bị đâm tử vong khi truy bắt tội phạm.

“Trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân? Mô hình hiệp sỹ đường phố truy bắt tội phạm có nên khuyến khích và nhân rộng không?” - đại biểu chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, theo thống kê tại 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, số lượng vụ án xảy ra chiếm 25% các vụ trong toàn quốc. Qua theo dõi, số vụ phạm pháp ở TP.HCM hàng năm đứng đầu cả nước. 6 tháng đầu năm 2018, tại TP.HCM xảy ra 2.005 vụ phạm pháp hình sự, giảm 11% so với cùng kỳ 2017. Các vụ án xâm phạm tài sản này cũng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm: Cướp 70 vụ, cưỡng đoạt tài sản 14 vụ, trộm cắp tài sản hơn 1000 vụ (chiếm 65%), cướp giật hơn 300 vụ (chiếm 25%). Bộ Công an đã chỉ đạo Công an toàn quốc và TP.HCM nói riêng đấu tranh với các loại tội phạm này. Tỷ lệ điều tra khám phá ở TP.HCM được nâng cao, việc phòng chống đạt kết quả tốt. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian tới sẽ tham mưu cấp uỷ chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh; tích cực tuyên truyền trong nhân dân cảnh giác, bảo vệ tài sản; làm tốt công tác quản lý đối tượng; tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn; xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá… Ngoài ra, Bộ Công an cũng tăng cường các áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa tội phạm như lắp đặt camera ở các thành phố lớn…

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết, nhân dân và cử tri rất bức xúc trước việc một số vụ án liên quan tới vi phạm pháp luật của các sĩ quan, tướng lĩnh công an. Trong đó vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘"Nhôm") là "điển hình của việc "cài cắm" nhân sự để từ đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhà nước trao cho nhằm phạm tội, trục lợi".

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi: Sau vụ Vũ "nhôm", Bộ Công an đã rà soát, kiểm tra xem còn vụ nào tương tự hay không và Bộ Công an có giải pháp nào để tránh tình trạng này trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ Vũ “Nhôm” liên quan tới năm vụ án và vừa qua đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất liên quan tới vi phạm bí mật nhà nước. Hai vị tướng Công an liên quan, trong đó có người từng là lãnh đạo Bộ, cũng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Đây là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, những người lợi dụng nghiệp vụ hình thành các tổ chức bình phong, tạo điều kiện thuận lợi để vi phạm pháp luật” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cho rằng đây là bài học đắt giá đối với Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định "không để xảy ra tình trạng có người lợi dụng tổ chức để hoạt động tội phạm".

“Chúng tôi đã có những giải pháp không để xảy ra những vụ việc tương tự như vụ Vũ "nhôm". Bộ Công an đã rà soát và chấn chỉnh” – Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Cũng tại phiên chất vấn, ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai Bộ đề cập: “Hiện nay có tình trạng chủ đầu tư xây dựng chiếm đoạt quỹ bảo trì các toà nhà chung cư, trong đó có doanh nghiệp chủ đầu tư xây dựng trong ngành Công an. Xin hỏi Bộ trưởng khi nào mới tiến hành khởi tố điều tra loại tội phạm này? Doanh nghiệp của Bộ Công an quản lý có nằm ngoài phạm vi khởi tố hay không?” – ông Nguyễn Mai Bộ thẳng thắn.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an xác định đây là tội phạm thuộc phạm vi của Cơ quan CSĐT.

“Chúng tôi đã điều tra theo đơn tố giác tội phạm và một số cư dân chung cư. Chắc chắn loại tội phạm này sẽ bị xử lý. Đối với các doanh nghiệp trong ngành Công an cũng sẽ xem xét, xử lý như các doanh nghiệp khác”. – Bộ trưởng khẳng định, không có gì là không xem xét.

“Nếu đại biểu nào phát hiện ra những doanh nghiệp vi phạm thì thông tin, chúng tôi sẽ xử lý triệt để, không có vùng cấm”, người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh thêm.

Luân Dũng