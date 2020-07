Vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Nếu có hộ lan đường, 6 người sẽ không chết

Quảng cáo

Thêm 1 người tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách chở 40 người đi từ Thanh Hoá đi vào tỉnh Đắk Lắk đã lao xuống vực tại đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum), nâng tổng số người tử vong lên 6, 34 người bị đa chấn thương tiếp tục được các bác sĩ tỉnh Kon Tum cứu chữa.

Phóng viên Tiền Phong ghi nhận, đoạn cuối đèo Ngọc Vin nơi xảy ra vụ tai nạn có dốc thoai thoải vòng cung, tuy nhiên vị trí nguy hiểm này lại không có biển báo, hộ lan đường che chắn. Xe khách lao từ mép đường xuống vực sâu khoảng 30m tạo thành vệt đường dài hơn 200m, cây rừng và cả bụi tre cũng bị quét bật gốc.

Tại hiện trường, xe khách lật ngửa, kính và nhiều vật dụng của hành khách vung vãi khắp nơi. Được biết, vị trí này từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra, có trường hợp đã tử vong nên vị trí này có người gọi là khúc cua “tử thần”.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum cũng nhận định, đoạn đèo nơi xảy ra tai nạn có dốc kèm khúc cua gấp nên có thể tài xế lái xe khách đã mất lái và lao xuống vực. Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đi thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị chết 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

Tối 11/7, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã vào tỉnh Kon Tum, đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời đi thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên.

Sau khi thăm hỏi các bệnh nhân, ông Hùng cũng nhận định xe khách biển số 36B-022.32 đã đi sai lộ trình, vì đăng ký chạy hướng Thanh Hóa vào TP HCM nhưng lại di chuyển theo Quốc lộ 14C đang thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác.

“Tôi đề nghị ngành chức năng tỉnh Kon Tum xoá điểm đen về giao thông ở đèo Ngọc Vin, nếu có hộ lan đường xe khách xe khách sẽ không lao xuống vực, họ sẽ không chết”, ông Hùng nói.

Tại buổi làm việc do ông Hùng chủ trì, đại diện Công an tỉnh Kon Tum cho biết, qua kiểm tra nhanh, tài xế Mai Hải Nam và 3 người khác không sử dụng ma tuý và bia rượu. Một trường hợp là phụ xe khách trên dương tính với ma tuý, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục lấy lời khai trường hợp này để điều tra, làm rõ.

Sáng 12/7, ông Nguyễn Xuân Hướng- Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Kon Tum cho biết, bệnh nhân Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, Thanh Hóa) đã tử vong do chấn thương nặng. Như vậy, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại đèo Ngọc Vin đã cướp đi mạng sống của 6/40 hành khách xấu số, riêng 7 ca là trẻ em bị đa chấn thương, hiện ngành y tế Kon Tum đang tiếp tục theo dõi.

Như đã đưa tin, khoảng 4h sáng 11/7, xe khách giường nằm loại 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng biển số 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển từ Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk gặp tai nạn thảm khốc.

Chiếc xe khách trên chở theo 40 người (5 người nhà xe Minh Thắng, 26 hành khách, 9 trẻ em) đã lao xuống vực sâu khoảng 30m tại Km 23+850 Quốc lộ 14C (đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy).

Tiền Lê