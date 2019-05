Vừa bị bắt quá tải, xe khách tiếp tục 'nhồi' gấp 2 lần số ghế

Sáng 1/5, đường dây nóng của Báo Tiền Phong nhận được tin báo từ hành khách trên xe khách Tùng Lâm, BKS 36B-016.20, chạy tuyến Thanh Hoá – Hà Nội, chở hơn 100 khách. Báo Tiền Phong đã chuyển tin tới lãnh đạo Cảnh sát giao thông Thanh Hoá và Vụ An toàn Giao thông (Bộ GTVT).Sau khi nhận tin báo, qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã lập biên bản xe khách 45 chỗ, nhưng chở 61 người lớn (chưa kể 6-7 trẻ em). Sai phạm này bị xử phạt hành chính gần 20 triệu đồng và yêu cầu sang tải qua xe khác.Tuy nhiên, đến 16h20 cùng ngày, khi chiếc xe khách trên tới đường Giải Phóng (Hà Nội), lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Đội 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tiếp tục dừng xe kiểm tra. Khi đó, trên xe đã chở tới 104 người (vượt hơn 100% sức chở của xe).Ngoài ra, xe khách này chạy tuyến Thanh Hóa – Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), nhưng đã chạy vượt tuyến lên bến xe Giáp Bát.Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), sau khi nhận được tin báo đã chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường theo dõi, kiểm tra. Tài xế thừa nhận bắt thêm khách dọc đường.Với vi phạm trên, lái xe bị phạt 500.000 đồng/khách vượt, và tước giấy phép lái xe 3 tháng. Doanh nghiệp chủ xe bị xử phạt hành chính 1 triệu đồng/khách vượt (trường hợp chủ xe là tư nhận bị phạt 500.000 đồng/khách vượt).Như vậy, với mức vi phạm trên, tài xế bị Cảnh sát Giao thông Hà Nội xử phạt hành chính 29,5 triệu đồng; nhà xe Tùng Lâm bị xử phạt 59 triệu đồng (nếu là doanh nghiệp), hoặc 29,5 triệu đồng (nếu là cá nhân đăng ký).

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, qua phản ánh của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ, xử lý nhiều xe khách nhồi nhét, như: Xe khách BKS 36B-002.22 tuyến Hà Nội – Nghi Sơn (Thanh Hóa) chở quá quy định 19 người, bị xử phạt 15 triệu đồng; xe khách BKS 21B-006.43 tuyến Mỹ Đình – Nghĩa Lộ (Yên Bái) chở quá 31 người, bị xử phạt 40 triệu đồng; xe khách BKS 37B-005.35 chở quá 15 người, bị xử phạt 20 triệu đồng...



Lê Hữu Việt