Vùng 3 Hải quân cứu hàng loạt tàu gặp nạn trong bão số 4

Trước đó, lúc 9h30 ngày 29/8, tàu 365 được lệnh rời vị trí cơ động cứu nạn tàu cá QB 91124TS gồm 15 lao động, do ông Nguyễn Quang Thoại (quê Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi, cách đông bắc Đà Nẵng khoảng 110 hải lý, đây là khu vực tâm bão số 4 đi qua.

Đồng thời, tàu 305 của Vùng 3 Hải quân cũng gấp rút cơ động đến vị trí tàu cá QB 98799TS bị sóng lớn làm tràn nước nguy cơ bị chìm, trên tàu có 2 ngư dân do ông Nguyễn Văn Dũng (ở Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng. Đến 17 giờ cùng ngày, tàu 305 đã tiếp cận tàu QB 98799TS. Tuy nhiên, do tàu cá bị phá nước, có nguy cơ bị chìm, trong khi sóng to, gió lớn kèm theo mưa to ảnh hưởng đến tính mạng ngư dân, chủ tàu cá đề nghị bỏ tàu để cứu ngư dân.

Hai ngư dân trên tàu cá QB 98799TS đang được kiểm tra sức khỏe - ảnh X.H

Tàu 305 đã đưa 2 ngư dân lên tàu, tổ chức động viên, chăm sóc sức khỏe. Đến 24 giờ ngày 29/8, tàu 305 đưa các ngư dân bị nạn về cảng số 1 của Vùng an toàn. Lúc 7h30 ngày 30/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám, phát thuốc và bàn giao 2 ngư dân tàu QB 98799TS cho Biên phòng Đà Nẵng, đồng thời, hỗ trợ tiền tàu xe để các ngư dân về quê.

Hỗ trợ tiền về quê cho ngư dân gặp nạn trên tàu cá QB 98799TS - ảnh X.H

Trong khi đó, tàu 365 suốt gần 10 giờ vật lộn với sóng cấp 7, cấp 8 trong điều kiện đêm tối để tìm kiếm tàu cá QB 91124TS gồm 15 lao động đang gặp nạn. Đến 3 giờ sáng ngày 30/8, tàu 365 đã xác định đúng vị trí và tiếp cận tàu QB 91124TS, sau đó tổ chức làm dây, động viên thăm hỏi 15 ngư dân và tổ chức lai kéo về cảng Cửa Việt, Quảng Trị.

Việc bàn giao 15 ngư dân đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay tại cảng Cửa Việt (Quảng Trị).

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã liên lạc được các thuyền viên tàu Thái Thụy 83 gồm 10 lao động đang ở trên phao bè chờ các lực lượng ra ứng cứu ở khu vực Nam Đà Nẵng khoảng hơn 20 hải lý. Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã điều tàu 276 xuất phát tại Đà Nẵng cơ động nhanh nhất đến cứu nạn các thuyền viên tàu Thái Thụy 83 và chỉ đạo tàu 369 tiếp tục tìm kiếm tàu cá BĐ 94204TS gồm 3 lao động bị hỏng máy tại khu vực ảnh hưởng bão số 4.

Xuân Hưởng