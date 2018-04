Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá gồm 12 ngư dân gặp nạn

Trưa 7/4, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá QNg 94635 TS cùng 12 ngư dân của Quảng Ngãi bị nạn trên biển được tàu 365 của Vùng 3 Hải quân cứu nạn, lai kéo vào bờ an toàn - Ảnh Xuân Hưởng

Trước đó, lúc 10 giờ10 phút ngày 6/4, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá QNg 94635 TS gồm 12 thuyền viên do ông Nguyễn Lệ (42 tuổi, quê ở xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy, không khắc phục được, cách đông bắc đảo Lý Sơn 110 hải lý. Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân đã kịp thời lệnh cho tàu 365 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động đến khu vực tìm kiếm tàu cá bị nạn.

Sau gần 3 giờ cơ động, tìm kiếm trong điều kiện sóng cấp 6, 7, lúc 13 giờ ngày 6/4, tàu 365 đã tiếp cận tàu cá bị nạn và tiến hành làm dây, lai dắt tàu cá vào huyện đảo Lý Sơn bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.

Tại buổi bàn giao, thuyền trưởng Nguyễn Lệ, cho biết: Tàu đang khai thác thủy sản trên biển thì bị vỡ xi-lanh nước vào cac–te dầu nhờn, động cơ không hoạt động được, phải thả trôi trên biển nên phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Lúc đó, do ảnh hưởng của đợt gió mùa nên sóng, gió rất to nguy hiểm đến sự an toàn của toàn tàu, thuyền viên ai cũng hoang mang.Nhưng rất may là tàu 365 của Vùng 3 Hải quân đã kịp thời đến cứu nạn và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn

