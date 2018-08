Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dải hội nhiệt đới đang nâng trục dần lên phía bắc, cùng với đó vùng xoáy thấp trên Biển Đông cũng di chuyển dần lên và hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay chịu ảnh hưởng chính của hình thế rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới, đồng thời ở rìa xa phía tây của vùng áp thấp với lượng hơi ẩm giảm đi do nó được tập chung chính vào vùng áp thấp nên thời tiết Bắc Bộ ngày trời nhiều mây hơn, khu vực ven biển có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 33-34 độ C.

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nâng trục lên phía bắc nên ở miền Trung mưa tập chung chủ yếu ở các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế với diện rải rác. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận nằm ở rìa phía nam của dải hội tụ này nên ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 30-33 độ C, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 33-34 độ C.

Gió mùa tây nam ở phía Nam vẫn hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 26-29 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-32 độ C.

