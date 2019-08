Vướng phải dây điện trên đường, nữ sinh 17 tuổi tử vong

TPO - Sáng 9/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đức Duẩn, Trưởng công an thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh bị tai nạn tử vong do vướng phải dây điện chùng giữa đường.