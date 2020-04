Vượt hơn 1.000 km vào Bình Định cứu hộ cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám

Quảng cáo

Ngày 23/4, ông Lê Đức Sáu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã làm thủ tục và bàn giao 2 cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám quý hiếm cần được bảo vệ cho Đội Cứu hộ nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW).

Theo ông Sáu, cá thể tê tê Java (có tên khoa học là Manis javanica) được được ông Huỳnh Nhật Trịnh ở thôn Nam Tượng 1 (xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn vào ngày 20/4. Đây thuộc loài nguy cấp quý hiếm, nhóm IB, có trọng lượng 0,5kg; là con non chưa xác định giới tính.

Cá thể tê tê Java được người dân giao nộp.

Cũng trong ngày 20/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh (Bình Định) tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân xám (có tên khoa học Trachypithecus crepusculus) do Lê Văn Chuẩn ở làng Suối Đá (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) tự nguyện giao nộp. Cá thể voọc chà vá chân xám thuộc loài nguy cấp quý hiếm, nhóm IB, trọng lượng 0,7kg; là con non, chưa tự ăn được, chỉ uống sữa.

Cá thể voọc chà vá chân xám.

Theo ông Chuẩn cho biết, cá thể voọc chà vá chân xám này do ông xin từ một người đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Canh Tiến, xã Canh Liên (huyện Vân Canh), đã bắt được trong lúc đi làm nương rẫy và muốn giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ.

Nhận được tin báo từ Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc 2 cá thể động vật rừng quý hiếm được người dân địa phương tự nguyện giao nộp, đội Cứu hộ Nhanh của SVW đã tư vấn, hướng dẫn từ xa cho cán bộ kiểm lâm chăm sóc, đồng thời gấp rút di chuyển hơn 1.000km vào Bình Định để cứu hộ cá thể tê tê Java và voọc chà vá chân xám.

Được biết, cá thể tê tê sẽ được chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tái thả lại tự nhiên. Cá thể voọc chà vá chân xám được đưa về và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, thuộc Vườn quốc gia Cúc phương.

Trương Định