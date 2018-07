Xe container chở trái cây lao xuống vực sâu hàng chục mét

Ông Cao Xuân Ái, Đồn phó Đồn Công an Hóa Tiến (Công an huyện Minh Hóa) cho biết: Chiếc xe gặp nạn mang BKS - 73C 06492 và 12R – 00544 khi đang chạy theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về, do lái xe Hồ Bá Sơn (SN 1992, trú tại Quỳnh Bạ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Khi xe đến địa điểm cầu Khằng, xã Hóa Thanh, do trời mưa, đường trơn, tài xế không làm chủ được tốc độ, mất lái và lao xuống vực.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế được người dân địa phương kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hóa Thanh, rất may người này chỉ bị thương nhẹ. Hiện, lực lượng công an Đồn Hóa Tiến và Công an xã Hóa Thanh đang phối hợp bảo vệ hiện trường và tìm phương án trục vớt xe lên.

Hoàng Nam