Xe của chủ tịch huyện nát bét sau khi tông vào ô tô chở 40 công nhân

Sau khi tông xe chở công nhân trên tuyến tránh TP Tân An, ôtô bốn chỗ do Chủ tịch huyện Đức Huệ (Long An) lái bị bẹp dúm phần đầu.