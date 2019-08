Xe đưa đón học sinh: Chưa có quy chuẩn

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc ở trường Quốc tế Gateway, nhiều người đã đặt vấn đề về quy định với xe đưa đón học sinh.



Chiều 7/8, trao đổi với Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Phan Thị Thu Hiền cho biết, hiện Việt Nam không có quy định riêng cho xe đưa đón học sinh. Bà này cũng nói, ở nước ta, các xe đưa đón học sinh hiện nay có thể do trường đầu tư và đăng ký dưới dạng xe vận chuyển nội bộ, hoặc thuê xe hợp đồng.

“Dù hình thức nào, tất cả xe này đều là hoạt động vận tải hành khách có điều kiện, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về xe kinh doanh. Sự việc cháu bé tử vong không phải do thiếu quy định, hoàn toàn do ý thức lái xe và nhân viên nhà trường, các nhân viên quá tắc trách”, bà Hiền nói. Theo bà Hiền, nguyên tắc lái xe khách khi rời khỏi xe phải kiểm tra xe trước khi rời đi. Nếu các nguyên tắc đó được thực hiện, vụ việc đáng tiếc trên đã không xảy ra.

Một lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, xe hợp đồng đưa đón học sinh hiện đều có quy định về các nội dung hợp đồng, như đảm bảo an toàn, giám sát hành trình, bảo hiểm, trách nhiệm... “Mỗi trường khi xin phép thành lập trong đề án nếu có phần xe đưa đón, ngành giáo dục sẽ căn cứ theo quy định để cấp phép. Do đó, việc kiểm tra, giám sát do ngành giáo dục chủ trì và phối hợp với ngành giao thông địa phương thực hiện”, vị lãnh đạo Bộ GTVT nói.

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam cho rằng, hiện một số quốc gia, như Mỹ có quy định và cung cấp xe buýt học sinh (school bus), nhưng Việt Nam chưa có. Do đó, với đặc thù xe đưa đón trẻ em, theo ông Nam, cơ quan chức năng cần có quy định để đảm bảo chặt chẽ hơn, trong bối cảnh nhà nước chưa thể cung cấp riêng loại hình xe buýt này.

Về phía cơ quan bảo vệ trẻ em, theo ông Nam, các trường đều có quy định về đưa đón học sinh rõ ràng, chặt chẽ, nhưng chỉ cần những người thực hiện thiếu kỹ năng, trách nhiệm sẽ xảy ra sự cố ngay, vì trẻ em là đối tượng rất dễ bị tổn thương.

“Bất cẩn xảy ra với cả giáo viên đi cùng xe đưa đón, lái xe, tới giáo viên chủ nhiệm, khi thấy học sinh vắng không lý do đã không hỏi lại gia đình. Nếu tất cả các khâu đều làm đúng chức trách, trách nhiệm, có kỹ năng, và luôn chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra sẽ không xảy ra điều đáng tiếc”, ông Nam nói.

Bộ trưởng yêu cầu bổ sung quy định



Chiều 7/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản yêu cầu siết lại hoạt động vận tải đưa đón học sinh. Theo đó, Bộ GTVT rà soát các quy định về an toàn và sức khỏe trẻ em trên xe ô tô. Đặc biệt, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với xe khách hợp đồng đưa đón học sinh.

Bộ GD&ĐT khẩn trương yêu cầu các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến trung học phổ thông) trên cả nước nếu tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô phải chọn đơn vị vận tải đủ điều kiện kinh doanh. Đưa vào hợp đồng vận chuyển về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Trên xe phải có người quản lý học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn trên xe.

Cách đây không lâu, Tiền Phong có loạt bài về nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội dùng xe tự chế, quá đát dùng làm phương tiện chở học sinh. Có nhiều xe, trong quá trình lưu thông còn dùng ổ khóa cửa khóa cứng thùng chở học sinh, rất nguy hiểm.

