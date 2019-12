Xe khách 2 tầng bốc cháy dữ dội

Quảng cáo

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý. Đến 14h 15 phút, vụ cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ việc

Hoàng Lam