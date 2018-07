Xe khách chở 40 người bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1

TPO - Tối 18/7, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh này xử lý, làm rõ vụ một xe ô tô khách giường nằm chở 40 người lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn TT-Huế bỗng bốc cháy dữ dội.