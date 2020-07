Xe khách từng nhiều lần chở bệnh nhân 419 mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi là xe 'chui'

Quảng cáo

Sáng 27/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến nhà chủ xe khách giường nằm Thanh Hường yêu cầu nhà xe cung cấp danh sách người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 419.



Tại buổi làm việc, bước đầu chủ sở hữu nhà xe Thanh Hường đã hợp tác khai báo. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, chủ phương tiện đã không trình được đầy đủ các giấy tờ để hoạt động vận tải khách theo quy định. Nhà xe này cũng đã không lưu danh sách khách từng đi trên xe. Vì vậy công an Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ để xử lý về hành vi vi phạm trên.



Cũng tại buổi làm việc với nhà xe Thanh Hường, Công an Quảng Ngãi bước đầu xác định có đến 6 người của nhà xe thuộc diện F1, gồm: Lái xe và nhân viên 2 xe khách mang BKS 76B 00959, 76B 01024; 04 xe trung chuyển (mang BKS 76B 00237, 76A 04989 ở Quảng Ngãi và 2 xe mang BKS 76B 00553, 43B 02426 ở Đà Nẵng).



Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, cách ly đối với các số trường hợp F1 của nhà xe Thanh Hường. Điều đáng nói, do phương tiện nhà xe Thanh Hường là "chui" nên không cung cấp được danh sách khách đã đi, vì vậy lực lượng công an và ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khẩn trương phối hợp truy vết đối tượng F1, F2.



Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khuyến cáo, vì sức khoẻ, lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng, những ai đã từng đi trên xe Thanh Hường các chuyến: Khoảng 3 giờ sáng ngày 14/7/2020 (xe BKS 76B 00959); chiều ngày 17/7/2020 (xe 76B 01024); khoảng 3 giờ sáng ngày 20/7/2020 (xe 76B 00959), hãy liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất, hoặc qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (số điện thoại 0914021022) để được hỗ trợ khẩn cấp về y tế.

Nguyễn Ngọc