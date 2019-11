Xe máy bốc cháy sau khi bị kéo lê dưới gầm xe khách gần 1 km

Quảng cáo

Sáng 28/11, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, lập biên bản xử lý vụ va chạm trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) giữa tài xế xe ben và tài xế 2 chiếc xe khách giường nằm.

Hiện trường vụ việc



Theo trình bày của tài xế Thân Hoàng Lân (47 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước), vào khoảng 20h hôm qua (27/11), anh điều khiển xe Ben mang biển số 93C – 095.59 chở cát lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.Đồng Xoài.

Đến km11, thuộc địa phận xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, anh Lân phát hiện 2 chiếc xe khách giường nằm (gồm xe mang biển số 69B – 003.67 do tài xế Huỳnh Minh Nhựt điều khiển và xe mang biển số 72B – 017.47) lưu thông theo chiều ngược lại, bật đèn pha gây chói mắt. Thế nên anh Lân cũng bật đèn pha lại. Sự việc khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, quay lại ép xe nhau.

Bị 2 chiếc xe khách truy đuổi, dùng gậy và đá đập vỡ kính và móp đầu xe, anh Lân tăng ga bỏ chạy hơn 10km về tới khu vực ngã tư Đồng Xoài để đổ hàng, đồng thời gọi người thân ra trợ giúp.

Đổ cát xong, tài xế Lân điều khiển xe Ben cùng một thanh niên tên Anh (27 tuổi, người nhà) điều khiển xe máy mang biển số 93P1 – 718.20, truy đuổi 2 chiếc xe khách chạy lên hướng tỉnh Đắk Nông.

Hầu hết cửa kính của xe bị đập vỡ để giải cứu những người trong xe ra ngoài

Khi đến trạm thu phí số 2 thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, lợi dụng lúc chiếc xe khách giường nằm mang biển số 69B – 003.67 đang dừng mua vé ở trạm thu phí, Anh liền chặn xe máy trước đầu xe khách để yêu cầu tài xế xuống xe.

Tuy nhiên, mặc cho hàng chục hành khách la hét, tài xế điều khiển xe khách tông thẳng vào xe máy, kéo lê chiếc xe này dưới gầm gần 1km. Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi xe máy bốc cháy dưới gầm, ngọn lửa lan lên phía trên của xe khách.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã tổ chức dập lửa, đồng thời đập vỡ cửa kính xe khách để hành khách thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đồng Phú phối hợp với công an xã Đồng Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, đồng thời mời các tài xế liên quan về trụ sở công an lập biên bản điều tra, xử lý.

Dương Dũng