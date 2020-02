Xe máy vô chủ 'quá tải' ở bãi chứa tang vật

Quảng cáo

Tại bãi giữ xe vi phạm của Công an quận Bình Thạnh, TPHCM trên đường D2 nối dài thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, có hàng nghìn xe máy, ô tô, xe ba gác… nằm phơi nắng. Lượng phương tiện này đã xuống cấp nghiêm trọng và chiếm một phần khu đất trống của bãi giữ xe.

Tương tự, tại bãi giữ xe tang vật trong trụ sở Công an quận 9, TPHCM, cũng có khoảng 4.000 xe tang vật đang nằm chồng chất, gỉ sét sau thời gian dài phơi mưa, nắng.

Lãnh đạo đội CSGT Công an quận 9 cho biết, mỗi ngày có hàng chục đến cả trăm phương tiện vi phạm bị tạm giữ và lượng lớn xe bị chủ bỏ do tiền phạt cao hơn trị giá xe. Do những chiếc xe bị chủ bỏ ngày càng nhiều khiến bãi giữ xe của công an quá tải.

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an quận 9, TPHCM cho biết, hiện nay vẫn chưa có bãi giữ xe tang vật, xe vi phạm theo đúng quy định. Vì vậy, trước mắt Công an quận 9 phải tận dụng những khoảng không gian trong khuôn viên công an quận để cố gắng sắp xếp, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Công an quận Bình Tân. Tuy nhiên, việc xử lý những phương tiện này rất phức tạp vì tốn nhiều thời gian, vướng nhiều thủ tục, có khi đến cả năm. Trong khi đó, đơn vị phải tốn tiền thuê kho bãi tạm giữ, nếu thanh lý những chiếc xe này cũng chỉ bán sắt vụn vì đã quá xuống cấp.

Lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết, lực lượng công an đang kiến nghị Bộ Công an có phương án thích hợp để rút ngắn thời gian xử lý các phương tiện vi phạm.

Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM, từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2019, đã có gần 170.000 xe vi phạm hành chính bị lực lượng CSGT tạm giữ. Để đảm bảo có chỗ chứa lượng lớn xe vi phạm, PC08 đã xây dựng 5 kho bãi có sức chứa hàng nghìn phương tiện để lưu giữ tang vật vi phạm Luật Giao thông. Tuy nhiên, lượng xe vi phạm ngày càng tăng, do đó các kho bãi cũng quá tải.

Ngô Bình