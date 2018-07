Xe tải hất tung nhiều đoạn dải phân cách trên quốc lộ 1A

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn kể lại vào khoảng 15h30 ngày 6/7, xe ô tô tải mang BKS 83C- 018.56 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong khi xe đang đi qua địa bàn phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ mất kiểm soát khiến chiếc xe chao đảo rồi va chạm vào dải phân cách cứng trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều đoạn dải phân cách bị đổ, ngã và nằm lệch khỏi vị trí ban đầu. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Tân An, tỉnh Long An kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an phường Khánh Hậu để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Thịnh