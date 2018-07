Xem tàu hoả 'ung dung' chạy trên dòng nước lũ ở Yên Bái

Ngày 20/7, cộng đồng mạng chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại cảnh đoàn tàu hàng chạy qua đoạn đường ray ngập trong nước lũ đục ngầu, không nhìn thấy đường ray. Clip được cho ghi lại đoàn tàu chạy qua khu vực Yên Bái, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, khi hiện nước lũ tiếp tục làm ngập nhiều đoạn đường ray.



Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, hiện do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều đoạn đường sắt trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Đặc biệt nước lũ đã làm gián đoạn chạy tàu qua khu gian Yên Bái – Cổ Phúc, có vị trí đường ray ngập sâu tới 200mm.



Theo lãnh đạo đường sắt, với quy định hiện hành, tàu khách được phép lưu thông khi đường ray bị ngập tối đa 170mm, với tàu hàng được phép chạy với mực nước ngập tối đa 210mm. Do đó, clip ghi lại cảnh tàu hàng vẫn hoạt động bình thường.



Hôm qua, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cũng phát đi thông báo ngừng chạy các đoàn tàu xuất phát ngày 20/7/2018 trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai do mưa lõ, gồm: Tàu SP1 xuất phát tại Hà Nội 21h35; Tàu SP2 xuất phát tại Lào Cai 20h55; Tàu SP3 xuất phát tại Hà Nội 22h00; Tàu SP4 xuất phát tại Lào Cai 21h40; Tàu YB4 xuất phát tại Yên Bái 14h45.

Dưới đây là clip do người dân ghi lại cảnh tàu chạy qua vùng ngập nước (Clip: Mai Mai):

Lê Hữu Việt