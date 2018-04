Xem xét thu hồi chứng chỉ của luật sư bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều 6/4, bà Nguyễn Thị Mai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc ông Võ Hoà Thuận ép cô giáo N. quỳ xin lỗi, Cục Bổ trợ tư pháp đã kiểm tra, rà soát và nhận thấy ông Thuận đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Liên quan đến sự vụ trên, đến nay ông Võ Hoà Thuận mới bị xử lý kỷ luật về Đảng, còn cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát sự việc, khi có kết luận của cơ quan điều tra và có cơ sở thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ theo quy định”- bà Mai nói.

Vụ việc bắt nguồn từ việc cô giáo B.T.T.N. (giáo viên lớp 4/3, trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phạt các em học sinh vi phạm nội quy bằng cách cho quỳ gối trước lớp khiến các em sợ hãi không dám đến trường.

Bức xúc trước việc các cháu học sinh bị phạt quỳ, ngày 28/2, vợ chồng ông Võ Hoà Thuận cùng 2 phụ huynh khác tới trường tiểu học Bình Chánh lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo N. là vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, cô N. nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, ông Thuận không đồng tình khiến cô N. phải quỳ gối xin lỗi.

Ngay sau khi nhận đơn đơn tố giác, Công an huyện Bến Lức, Long An đã mời vợ chồng ông Thuận cùng những người có liên quan tới trụ sở để xác minh, làm rõ. Bản thân ông Võ Hoà Thuận cũng đã bị Đảng ủy xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) ra quyết định hình thức kỷ luật là khai trừ Đảng.

