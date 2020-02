Xin lỗi du khách Thái Lan bị hành hung ở hồ vô cực

Quảng cáo

Ngày 20/2, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh vụ du khách Thái Lan bị hành hung tại hồ vô cực, thuộc KDL Đường hầm điêu khắc.

Như Tiền Phong đã có bài phản ánh, trưa ngày 11/2, đoàn du khách Thái Lan gồm 7 người đang xếp hàng để vào chụp ảnh tại hồ vô cực thì đoàn khách du lịch Việt Nam (trong đó có bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM) bỗng nhiên chen vào chụp ảnh trước.

Hình ảnh bà Thủy (áo cam) to tiếng vói du khách Thái Lan bị đưa lên mạng

Một người trong đoàn du khách Thái Lan là bà Warakorn J.Kulsawad đã lên tiếng nhắc nhở. Do bất đồng về ngôn ngữ, nghĩ đoàn khách Thái Lan có lời lẽ xúc phạm nên bà Thủy có lời lẽ đe dọa và hành động bạo lực (giật tóc, tấn công) khiến bà Warakorn J.Kulsawad bị đứt tóc, trầy mũi, gãy kính...

Người đàn ông Việt Nam cầm cây gỗ sừng sộ với đoàn khách Thái Lan

Khi Công an phường 4 đến hiện trường để giải quyết vụ việc, phía du khách Thái Lan không muốn kéo dài quá trình giải quyết vì có thể ảnh hưởng đến lịch trình xuất cảnh. Do đó, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an Phường 4, hai bên đã thống nhất không cần sự can thiệp từ cơ quan chức năng.

Đêm hôm đó, nữ du khách Thái Lan đưa lên trang Facebook cá nhân của mình bài viết khá dài với những lời lẽ bức xúc và cảnh báo “Ai đến Việt Nam cẩn thận nhé. Hãy cẩn thận về việc xếp hàng. Cố gắng đừng nói gì cả nếu bạn không muốn rắc rối”.

Đến ngày 13/2, một trang tin điện tử của Thái Lan chuyên về giải trí, du lịch đã dẫn lại lời của nữ du khách này và những hình ảnh, video clip về sự việc, cảnh báo du khách đi du lịch đến Việt Nam hãy cẩn thận.

Theo Sở VH-TT&DL, sau khi xảy ra vụ việc, đại diện KDL thừa nhận đã thiếu các biện pháp giám sát chặt chẽ để xảy ra vụ việc đáng tiếc ảnh hưởng đến uy tín KDL nói riêng và hình ảnh của du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng nói chung.

Chiều ngày 14/2, KDL đã có phản hồi xin lỗi bà Warakorn J.Kulsawad trên trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản facebook cá nhân ở Việt Nam cũng lên tiếng xin lỗi nữ du khách này.

“Hãy nói với anh ấy và cô ấy rằng chúng tôi muốn nói lời xin lỗi khi họ có một ngày tồi tệ ở Đà Lạt. Người Việt Nam rất tốt, thân thiện. Chúng tôi xin lỗi vì có người đã hành xử tệ với các bạn như vậy. Hy vọng các bạn không quá thất vọng về điều đó. Chúng tôi yêu Thái Lan. Thật sự xin lỗi”, tài khoản P.N đăng status.

Sau khi xảy ra vụ hành hung nữ du khách Thái Lan, KDL Đường hầm điêu khắc cũng đã bổ sung 2 bảo vệ túc trực tại điểm chụp ảnh hồ vô cực; đồng thời tiến hành lắp thêm camera, bổ sung thêm biển báo bằng tiếng Việt – Anh tại khu vực này.

Vụ việc đang được ban ngành chức năng tiếp tục xử lý.

Kim Anh