Xới nát hành lang thông tin tín hiệu đường sắt

Theo xác minh của PV, vị trí xảy ra tình trạng xâm hại hành lang đường dây và hạ tầng TTTH đường sắt thuộc khu gian Hiền Sĩ - Văn Xá, tập trung tại vị trí Km 672 tuyến đường sắt Bắc-Nam qua địa phận phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế).

Thời điểm PV có mặt tại hiện trường, gần cả cây số tuyến hành lang TTTH đường sắt do Cung TTTH Phò Trạch (thuộc Xí nghiệp TTTH Bình Trị Thiên) quản lý đã bị các phương tiện cơ giới xe múc, máy đào cày ủi, đào xới. Hoạt động cải tạo trái phép hành lang TTTH đường sắt này còn bít luôn cả dòng dẫn thoát nước cống rãnh, ủi bay trụ mốc giới hạn hành lang an toàn đường sắt. Đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin liên lạc chạy tàu, có dấu hiệu uy hiếp đến an toàn đường sắt.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Long Khê và lãnh đạo phường Hương Vân (thị xã Hương Trà), đơn vị tự ý cày xới, múc đất hành lang TTTH đường sắt, ủi bay trụ mốc an toàn đường sắt, cải tạo trái phép đất đồi của dân với lý do “tự vẽ” để làm đường cứu nạn ven đường sắt, là Công ty Cổ phần DTA 366 (gọi là Công ty 366) có trụ sở đóng tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế).

Ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, thông tin, thời gian gần đây, người của công ty 366 đến đặt vấn đề với chính quyền về việc cải tạo, bóc phong hóa đất đai dưới tuyến hành lang đường dây tín hiệu của ngành đường sắt và xin cải tạo đất đồi của dân để làm bãi thải công trình. “Do thủ tục không đầy đủ, việc cải tạo không hề có cơ quan nào phê duyệt dự án đầu tư, không có hồ sơ kỹ thuật, nên chính quyền đã bác yêu cầu này, đồng thời, đề nghị doanh nghiệp dừng thi công, tiếp tục bổ sung hồ sơ”, ông An cho biết.

Cũng theo lãnh đạo phường, mặc dù không bảo đảm thủ tục, nhưng Công ty 366 vẫn tập kết xe máy chuyên dùng hạng nặng và tiến hành cải tạo trái phép dưới đường dây TTTH đường sắt. “Họ còn múc đất đồi chở ra khỏi hiện trường để bán làm vật liệu san lấp. Chúng tôi vừa phát hiện, yêu cầu dừng ngay hoạt động trái phép này và giao công an củng cố hồ sơ để xử lý”, ông Châu Văn An xác nhận.

Tại thời điểm PV và lực lượng chức năng đi kiểm tra hiện trường cải tạo trái phép hành lang tuyến TTTH đường sắt Bắc-Nam, người của Công ty 366 trưng ra một biên bản về bàn giao hành lang tuyến đường dây TTTH đường sắt, từ cột số 989 đến cột số 1019 (khu gian Hiền Sĩ- Văn Xá) được ký kết giữa tổng giám đốc Công ty 366 và Cung trưởng TTTH Phò Trạch, với mục đích dọn vệ sinh, bóc phong hóa, phát quang dưới tuyến đường dây TTTH quan trọng này. Đây được xem là “lá bùa” để doanh nghiệp qua mặt cơ quan chức năng và tổ chức khai thác, chở đất trái phép dưới hành lang TTTH đường sắt, đất lâm nghiệp của dân giáp ranh đường sắt ra khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thước, Giám đốc Xí nghiệp TTTH Bình Trị Thiên, hết sức bất ngờ trước việc cho phép cải tạo hành lang TTTH tại khu gian Hiền Sĩ - Văn Xá. “Cung TTTH Phò Trạch chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ đường dây, bảo vệ hành lang tuyến, phát quang vật cản dưới đường dây TTTH… chứ không có thẩm quyền giao đất hành lang cho doanh nghiệp muốn làm gì thì làm. Ngay bản thân tôi cũng không có thẩm quyền này. Đây là việc làm trái phép. Tôi sẽ cho kiểm tra, xử lý ngay”, ông Thước khẳng định.

Qua xác minh, mới đây, Sở TN&MT tỉnh TT-Huế cũng đã có công văn trả lời các cơ quan liên quan về đề nghị của Công ty 366 xin phép tận thu, tận dụng, vận chuyển đất dôi dư liên quan cải tạo, dọn vệ sinh hai bên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Theo đó, Sở TN&MT khẳng định, hồ sơ của Công ty 366 không bảo đảm các cơ sở pháp lý quy định pháp luật, nên chưa phù hợp để giải quyết.

Ngọc Văn