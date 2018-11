Xót xa cảnh dân làng chài Nha Trang bới tìm tài sản trong đống đổ nát

Ngày 19/11, tiết trời Nha Trang nắng ráo, nước trên đường vào thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (nơi có 7 người chết) đã rút, có thể đi lại dễ dàng hơn. Nhiều người trở lại những ngôi nhà đổ sập do sạt lở tìm kiếm tài sản. Loay hoay đào bới, anh Nguyễn Thanh Phong cho biết, lúc đất đá đổ sập xuống đè lên ngôi nhà cấp 4, gia đình em trai của anh may mắn thoát được. Tuy nhiên, người chồng gãy hai chân do đá đè lên, phải nhập viện.