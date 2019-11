Xử lý 'điểm' vụ tung tin bán dự án trên núi Hải Vân cho người Trung Quốc

Quảng cáo

Sáng 26/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT-Huế tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019. Tại hội nghị lần này, thông tin thất thiệt rộ trên mạng xã hội về việc chính quyền tỉnh TT-Huế “bán” 200ha đất tại núi Hải Vân cho doanh nghiệp người Trung Quốc đã được nhiều phóng viên, nhà báo quan tâm đề cập và yêu cầu lãnh đạo tỉnh TT-Huế phải chỉ đạo làm rõ động cơ, ý đồ, mục đích của việc đưa tin giả mạo trên mạng xã hội gây những ngộ nhận và dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận xã hội này.

Chủ trì hội nghị giao ban, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT-Huế, khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Thông tin thất thiệt này khiến dư luận nhầm lẫn là dự án đang tồn tại.

Được biết, thông tin tỉnh TT-Huế giao 200 ha đất trên núi Hải Vân cho doanh nghiệp người Trung Quốc rộ lên thời gian gần đây, xuất phát từ bài viết của một tài khoản người dùng Facebook, sau đó được chia sẻ và gây nên hiểu nhầm, không chỉ trong dân chúng, mà cả những người có trình độ học vấn cao. Bài viết trên mạng xã hội này còn đăng kèm ảnh cá nhân ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào năm 2013, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TT-Huế) cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Thế Diệu (do Công ty TNHH World Shine Hong Kong đăng ký đầu tư tại TT-Huế) xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế tại khu vực Cửa Khẻm, núi Hải Vân. Dự án có diện tích khoảng 200 ha, triển khai trong vòng 50 năm với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD.

Dự án khu du lịch trên núi Hải Vân đã dừng từ năm 2014, được Tiền Phong đăng tải thông tin

Tuy nhiên, đến năm 2014, tỉnh TT-Huế đã dừng triển khai dự án trên do vị trí xây dựng ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng. Đến năm 2016, địa phương đã giải quyết dứt điểm dự án này, không cho triển khai nữa.

Ông Nguyễn Thái Sơn lý giải, từ một dự án có yếu tố đầu tư nước ngoài đã bị chấm dứt thực hiện, nhưng mạng xã hội lại đưa những thông tin không đúng sự thật trong thời điểm hiện tại đã tạo sự ngộ nhận rằng, dự án này do ông Nguyễn Văn Cao ký cấp vào thời kỳ còn đương chức Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho đến nay vẫn còn hiệu lực. Đây là thông tin sai trái!

Ông Sơn cho rằng, thông tin thất thiệt đó tác động rất lớn đến môi trường đầu tư của địa phương; có liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, đối ngoại. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế đã được nghe báo cáo về vụ việc và đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông xử lý theo quy định của pháp luật, coi đây là vụ làm điểm, căn cứ theo Luật An ninh mạng để xử lý.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn cho rằng, trước những luồng thông tin xấu, thông tin độc trên mạng xã hội, dư luận xã hội, báo chí cần hết sức thận trọng. Lãnh đạo tỉnh hiện đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những người đưa tin không chính xác, không đúng với bản chất sự việc trong âm mưu chống phá của các thế lực thù địch qua mạng xã hội, tạo dư luận không tốt trong thời gian gần đây.

Vào chiều 26/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT-Huế cũng phát đi thông báo khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về việc 200 ha đất ở núi Hải Vân được bán cho người Trung Quốc là hoàn toàn sai sự thật. Sở này khuyến cáo người dân nên tham khảo các thông tin chính thống, không chia sẻ những thông tin thất thiệt gây xôn xao dư luận.

Ngọc Văn