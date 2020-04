Xử lý đối tượng giả mạo cơ quan BHXH trên Facebook

Quảng cáo

Qua xác minh, cơ quan công an xác định trang Facebook mạo danh BHXH Bình Dương thu mua sổ BHXH do vợ chồng Ngô Thị Thúy Kiều và Lê Quốc Việt (sinh năm 1990, quê Bình Định, ngụ quận 12, TPHCM) lập, ngày 13/4, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng lên làm việc.



Các đối tượng khai nhận còn lập hàng loạt tài khoản khác để thu mua sổ BHXH, như: Thu mua sổ BHXH giá cao, Thu mua sổ BHXH… Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xác minh thêm các đối tượng thu mua sổ BHXH khác.







Khánh Chi