Xử lý hơn 50 phượt thủ ‘làm xiếc’ gây náo loạn ở Đà Lạt

Chiều 18/2, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt cho biết trong 5 ngày qua đã lập biên bản xử lý hơn 100 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 50 vụ sử dụng xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật; tụ tập để đua xe, đi xe một bánh, nẹt pô, bóp còi inh ỏi trên đường phố gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người bất bình.

Phát hiện vụ vi phạm trên đường Hồ Tùng Mậu.

Đa số đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên từ TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa đi phượt lên Đà Lạt bằng mô tô.



Các “quái xế” này sử dụng xe máy đã qua độ chế, thay đổi kết cấu như thay ống pô, bánh, vành; tùy tiện gắn còi ưu tiên; đồng thời giấu biển số xe để tránh bị ghi hình khi đua xe, lạng lách trên đường phố. Các khu vực mà “quái xế” hay tụ tập “biểu diễn” là hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo…

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT cho biết, theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, việc chủ xe mô tô, xe máy tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe sẽ bị phạt tiền từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng. Hành vi độ pô gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người xung quanh sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100-300 ngàn đồng. Người vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Cũng theo ông Hùng, mức xử phạt trên khá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, do đó, không ít trường hợp đã bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang phân loại xe máy đã qua độ chế, thay đổi kết cấu, xe chạy nẹt pô, lạng lách, rú ga…để xử lý nghiêm theo quy định.

Kiểm tra phương tiện lưu thông trên đường Lê Đại Hành.

Kim Anh