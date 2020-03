Xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự người phao tin đồn nhảm

Quảng cáo

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ cũng như đánh giá cao các nỗ lực và đóng góp của WHO đối với Việt Nam và cá nhân Trưởng đại diện Kidong Park trong việc tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn được nghe ý kiến tư vấn của WHO về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam để làm tốt hơn việc bảo vệ sức khỏe người dân. Thủ tướng cho biết Việt Nam đã triển khai chủ động, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch từ rất sớm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kể cả lực lượng quân đội, công an.



Thủ tướng hoàn toàn nhất trí ý kiến của WHO cần coi trọng lực lượng y tế ở tuyến đầu chống dịch. Đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế, sinh viên ngành y luôn sẵn sàng thực hiện các kịch bản đã đề ra. Mỗi người dân, mỗi khu dân cư được xem là “pháo đài” phòng chống dịch.

Người đứng đầu Chính phủ đồng ý rằng cần phải hạn chế sự kỳ thị với người bệnh, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam lên án hành động này và đã chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm những người phao tin đồn nhảm trên mạng xã hội, kể cả xử lý hình sự.

Ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao cách ứng phó với dịch Covid-19 của Việt Nam ở 3 điểm. Đó là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đầu tư đều đặn cho phòng chống dịch; sự tham gia, tuân thủ nghiêm ngặt của toàn thể nhân dân.

Theo ông Kidong Park, trong thời kỳ chưa có dịch, Chính phủ đã đầu tư đáng kể nên khi dịch bùng phát, Việt Nam đã chủ động phòng chống. Ông đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức cách ly, khoanh vùng, dập dịch ở Vĩnh Phúc và do toàn dân hợp tác với chính quyền nên không hề có sự xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt trong vùng cách ly.

WHO muốn khuyến khích Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn. Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng khuyến cáo nhóm đối tượng cần bảo vệ gồm nhân viên y tế - những người tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp người bệnh; người già, người có bệnh nền; nhóm những người lãnh đạo bởi để phòng chống dịch thì cần có người chỉ huy.

Về hỗ trợ, WHO tập trung vào 3 lĩnh vực, sự điều phối của các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế; hỗ trợ ngành y tế phòng chống dịch như tăng cường năng lực y tế cho các nhóm phòng chống dịch, phương tiện bảo hộ cá nhân, các kit xét nghiệm...

Trao đổi về biện pháp chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết bài học, kinh nghiệm của Việt Nam là sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là cách ly nhiều vòng để bảo đảm lây lan ở mức thấp nhất, điều trị theo hình thức phân tuyến, nhẹ thì ở tuyến dưới, nặng thì ở tuyến Trung ương, không tập trung nhiều vào một chỗ.

TS Kidong Park cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam, huy động Việt Nam trong phòng chống dịch. TS Kidong Park thông tin thêm, WHO đã hợp tác với các đối tác, đến nay có 20 ứng cử viên vắc-xin trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm. Sau khi nghiên cứu chế tạo vắc-xin thành công thì sản xuất lại là một vấn đề.

Trưởng đại diện WHO bày tỏ ông biết năng lực sản xuất vắc-xin của Việt Nam rất mạnh, nếu cần thiết, có thể huy động năng lực sản xuất của Việt Nam. Trưởng đại diện WHO nhấn mạnh, hiện nay, các tổ chức quốc tế, các nước đều đánh giá cao sự vào cuộc rất sớm của Việt Nam và Việt Nam là một điển hình an toàn.

Hà Minh