Xử lý trách nhiệm chủ đầu tư nếu làm chậm dự án cầu vượt An Dương

Ngày 25/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương và kéo dài đê bê tông cốt thép đến ngõ 124 đường Âu Cơ

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhận định: Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương là dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.



UBND thành phố và UBND các quận đã nỗ lực, tích cực giải quyết cơ chế, tháo gỡ các khó khăn để triển khai dự án. Tuy nhiên, dự án đã chậm so với kế hoạch tiến độ hơn 1 tháng, trách nhiệm hoàn toàn do chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát (Tổng công ty Thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Long, Công ty Cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long) đã thiếu nỗ lực, thiếu phối hợp trong thực hiện Dự án; yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ông Chung yêu cầu hoàn thành công trình trước ngày 10/10/2018. Sau thời hạn trên, nếu chưa hoàn thành, UBND thành phố sẽ xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn theo quy định và công khai.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm cán bộ theo dõi dự án; Nghiên cứu lại công tác phân luồng giao thông qua khu vực thi công; Kiểm tra chất lượng công tác bê tông, các vết nối cốp pha không đảm bảo mỹ quan;...

Đối với đơn vị thi công, công tác vệ sinh môi trường không đảm bảo; mặt bằng thi công không gọn, ảnh hưởng tới lưu thông của phương tiện tham gia giao thông, yêu cầu nhà thầu thi công nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Việc phối hợp, điều hành giữa các nhà thầu thi công không đồng bộ gây chậm tiến độ dự án; yêu cầu các nhà thầu nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức thi công, khắc phục yếu kém nêu trên, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phải yêu cầu các nhà thầu có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành từng hạng mục của gói thầu; lập biên bản tất cả các vi phạm của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hiểu Minh