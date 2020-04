Xử lý triệt để 3 ổ dịch COVID-19 ở TPHCM

Quảng cáo

Xử lý triệt để các ổ dịch



Trong 2 tuần cách ly toàn xã hội, TPHCM đã yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát tại khu vực nhiều nguy cơ xảy ra “ổ dịch” như: khu đông người làm việc, khu ký túc xá dành cho công nhân, nhà xưởng...



3 ổ dịch gồm: ở quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2), khu vực cộng đồng người Hồi giáo (phường 1 quận 8) và đám tang ở huyện Bình Chánh cơ bản đã được xử lý triệt để, đến nay TPHCM không có thêm ổ dịch mới.



TPHCM vẫn tiếp tục rà soát, xác minh người nhập cảnh từ 8/3 chưa cách ly tập trung. Đến nay đã xác minh tiếp cận được hơn 5.000 người, lấy mẫu xét nghiệm 3.558 người. Trong đó có 1.930 mẫu có kết quả âm tính, 1.628 mẫu đang chờ kết quả. Tính đến nay đã có 21 quận huyện trên địa bàn TPHCM hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho người nhập cảnh từ 8/3 mà chưa cách ly tập trung.



Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã xác minh điều tra có 20 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3 đang sinh sống tại thành phố. Những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm. Đối với trường hợp một người Hàn quốc mắc COVID-19 khi về nước, TPHCM đã rà soát, xác minh có 3 người sống tại TPHCM đã từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Hiện nay 3 gia đình này đã được đưa đi cách ly tập trung cũng như lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát.



Đối với chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha, đến nay đã có 18 trường hợp mắc COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, đây là một trong những ổ dịch mà Trung ương và TPHCM rất quan tâm. Do đánh giá được nguy cơ nên ngay từ đầu khi xác định được ca nhiễm chỉ điểm (bệnh nhân 91), ngành y tế thành phố đã xác định mối liên hệ tiếp xúc, khoanh vùng rất nhanh để tiếp cận cách ly những người có tham gia buổi tiệc ngày 14/3 tại đây và đến quán bar này từ ngày 13/3 đến ngày 17/3.

Kiểm soát chặt cửa ngõ

“Các trường hợp lây nhiễm đã được kiểm soát tốt, gần như đầy đủ, chỉ có 5 trường hợp lây do tiếp xúc gần với 11 ca trước đó. Qua điều tra và tổ chức xét nghiệm nhiều lần, cho thấy một vài trường hợp đã qua 14 ngày kể từ khi rời khỏi quán bar vẫn dương tính, dù ban đầu là âm tính”, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết.

Tình hình dịch bệnh trong thành phố cơ bản được khống chế, TPHCM quyết tâm không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng khi triển khai 62 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng như ga

Sài Gòn.



Theo đó, từ 14h chiều 5/4, 62 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong đó có 16 chốt chính tại các cửa ngõ TPHCM. Các chốt này bao gồm lực lượng của 5 đơn vị gồm Công an TPHCM, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý An toàn thực phẩm phối hợp chốt chặn tuyên truyền cho người dân về công tác chống dịch COVID-19. Cùng với đó, 46 chốt phụ ở cấp quận huyện do lực lượng công an, y tế, dân quân đảm trách. Trong đó, giao lực lượng công an làm tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19.



Ghi nhận của phóng viên chiều 5/4, tại các chốt chính ở cửa ngõ ra vào TPHCM, lực lượng liên ngành đã triển khai chốt chặn kiểm soát dịch bệnh. Người dân từ các tỉnh thành lân cận khi vào TPHCM sẽ được yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Đối với những tuyến đường có nhiều làn xe, lực lượng chức năng triển khai hàng rào để phân luồng phương tiện nhằm tạo thuận tiện cho người dân lưu thông.



Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM cho biết, 16 chốt chặn chính tại các cửa ngõ TPHCM được triển khai nhằm tập trung kiểm soát người và phương tiện theo chỉ thị 16 của Chính phủ, phòng chống dịch bệnh. “Đây không phải ngăn sông cấm chợ mà để đảm bảo công tác phòng chống dịch - nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay”, ông Bình nói.



Bên cạnh việc chốt chặn tại các cửa ngõ, từ ngày 4/4, TPHCM triển khai hoạt động kiểm dịch tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn (ga đường sắt), bao gồm thực hiện tờ khai y tế và kiểm soát thân nhiệt hành khách, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



Theo dự kiến, khoảng 400 người được lấy mẫu mỗi ngày tại Ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Hành khách đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sau khi được kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, ai có kết quả âm tính thì sẽ được tiếp tục di chuyển theo lịch trình dự kiến.



Trong trường hợp số lượng người vào TPHCM từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vượt 500 hành khách mỗi ngày, thành phố sẽ phải đưa hành khách về khu xét nghiệm ngoài sân bay để đợi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 nhằm đảm bảo lưu thông trong nhà ga. Tại nhà ga xe lửa, TPHCM cũng sẽ triển khai các bước tương tự như tại sân bay.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến chiều 5/4, TPHCM ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, trong đó có 34 ca nhập cảnh (chiếm 64%), 19 ca phát hiện trong cộng đồng (chiếm 36%); đã có 22 ca khỏi bệnh và được xuất viện, còn lại 31 ca đang tiếp tục điều trị và có tiến triển tốt. Hiện nay, TPHCM chỉ còn 6 trường hợp nghi ngờ đã được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

