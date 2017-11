Xử nghiêm đối tượng tiếp tay cho tội phạm tham nhũng bỏ trốn

Sáng 18/11, “chia lửa” với Chánh án TAND Tối cao trong phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Thời gian qua có một số đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Do trước đó, những đối tượng này chưa bị khởi tố nên cơ quan chức năng chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, sau khi xảy ra một trường hợp bỏ trốn như vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo truy bắt bằng được các đối tượng để phục vụ điều tra, xử lý.

“Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện đối tượng nào tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Về việc điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, Thượng tướng Tô Lâm cho hay, năm 2017, các vụ án tham nhũng lớn do Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo, đã được chỉ đạo tập trung điều tra, xét xử nghiêm minh. Tuy nhiên, trong công tác phát hiện, điều tra vụ án tham nhũng còn hạn chế; một số vụ án điều tra còn chậm.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an có 5 nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trong việc điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng. Thứ nhất là do tội phạm tham nhũng có trình độ chuyên môn, có quan hệ rộng, có nhiều thủ đoạn tinh vị che dấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Thứ hai, các vụ án tham nhũng thường do nhiều đối tượng thực hiện. Thời gian xảy ra khá lâu mới phát hiện, hành vi tham nhũng được che đậy, các đối tượng quan hệ chặt chẽ với nhau, che đậy tinh vi. Các đối tượng cũng thường cất giấu tài sản, tiêu hủy hồ sơ, chứng cứ nên công tác điều tra khó khăn, thời gian kéo dài

Thứ ba, việc điều tra tham nhũng có yếu tố nước ngoài thường phải qua công tác tương trợ tư pháp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng nên mất nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, công tác giám định tư pháp còn nhiều vướng mắc, kéo dài. Một số cơ quan giám định từ chối giám định, kéo dài thời gian.

Thứ năm, một số văn bản quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng chưa chặt chẽ.

"Để đấu tranh cần phải có sự quan tâm của các cấp ngành, nhất là khâu phát hiện. Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm tốt việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng", Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Không có chuyện “lấy nội tạng tử tù"

Chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Vừa qua một số trang mạng xã hội đưa tin về việc tử tù hiến tạng và cơ quan chức năng đã tiến hành việc này sau khi thi hành án tử hình. "Đây là thông tin thất thiệt và "báo chí cần kiểm định kỹ thông tin trước khi đăng". Hiện chúng ta chưa có cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận hiến tạng của tử tù", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu quan điểm về việc báo chí đưa tin thời điểm thi hành án, đăng những hình ảnh cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương (đối tượng gây ra vụ thảm sát khiến 6 người trong một gia đình tử vong ở Bình Phước) trước khi tử tù này bị thi hành án. "Việc này đã được phân cấp, giao cho lực lượng chức năng các tỉnh xử lý. Bộ Công an sẽ kiểm tra lại, xem dưới tỉnh như thế nào. Pháp luật không cấm việc đăng tải thông tin nhưng tôi nghĩ không nên đưa tin tin thời điểm thi hành án, đăng những hình ảnh cuối cùng của tử tù", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Văn Kiên - Luân Dũng