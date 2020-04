Xử nhiều cây xăng vi phạm giữa mùa dịch

Người dân thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) phản ánh, cây xăng ở địa phương đột nhiên dựng rào chắn, bên trong cắm biển “hết xăng”. “Sau khi giá xăng giảm, người rất phấn khởi. Nhưng cách đây mấy hôm, khi chúng tôi đổ xăng, Cửa hàng xăng dầu số 1 (nhượng quyền thương mại của Công ty TNHH MTV Phú Sang) bất ngờ dựng rào chắn, bên trong cắm biển “hết xăng”. Dù đã liên hệ qua điện thoại, nhưng không ai nghe máy” – một người dân thôn Phú Trung kể.Theo tìm hiểu của phóng viên, phản ánh của người dân địa phương là hoàn toàn có cơ sở. Khi chúng tôi đang ghi nhận hiện trường ở thôn Phú Trung, có 2 người lạ (một nam, một nữ) tiến gần lớn tiếng quát tháo. 2 người này, tự giới thiệu là người của xây xăng Phú Sang. “Chủ cây xăng đã đi vắng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 , nên xe bồn chở nguồn xăng cung ứng không tới đây được, buộc chúng tôi phải tạm ngừng kinh doanh”, người đàn ông lớn tiếng nói.Dọc tuyến Quốc lộ 14, cửa hàng xăng dầu số 68 của Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Khoa (thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Đắk Nông); Cửa hàng xăng dầu số 36 (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) đều treo biển “hết xăng”.Liên quan đến hàng loạt cây xăng đóng cửa bất thường, ông Lê Văn Thị - Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông cho biết, đến nay Sở vẫn chưa nắm được. Vị giám đốc Sở Công thương cho biết thêm, cần phải có cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận mới đánh giá được. “Nếu phát hiện doanh nghiệp găm hàng chờ giá, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thị khẳng định.Trước đó, người dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp đã đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ số lượng lớn khiến một số cây xăng thiếu hụt nguồn cung, phải đóng của tạm thời. Sau khi chính quyền vào cuộc giải thích, tuyên truyền đến nay không còn tình trạng này.Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk ra quyết định đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ (giấy phép) hàng loạt cây xăng dầu, do vi phạm trong quá trình kinh doanh. Có 8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị xử phạt tổng số tiền 407,5 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền gần 163 triệu đồng.Cụ thể, xử phạt Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xăng dầu Bình An (xã Tân Tiến), DNTN Thương mại Trinh Nguyên (xã Ea Phê, cùng huyện Krông Pắk) và DN Trinh Nguyên M’đrắk (xã Ea Trang, huyện M’đrắk) mỗi doanh nghiệp 50 triệu đồng vì hành vi mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với 3 doanh nghiệp xăng dầu, gồm: DN Phương Bông (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) bị xử phạt 50 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng, buộc nộp lại số tiền 102.700 đồng do thu lợi bất hợp pháp; Cửa hàng số 5 (xã Cư Né, huyện Krông Búk) bị xử phạt 50 triệu đồng, tước tước giấy phép 2 tháng, buộc nộp lại số tiền 647.000 đồng do thu lợi bất hợp pháp.Riêng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Phương (TP. Buôn Ma Thuột) bị xử phạt 40 triệu đồng, tước giấy phép thời hạn 1 tháng, buộc nộp lại số tiền gần 20 ngàn đồng thu lợi bất hợp pháp mà có được.Lý giải về việc buộc thu hồi số tiền từ 20 ngàn đến hàng trăm ngàn đồng các cây xăng bán cao hơn giá niêm yết, đại diện Cục QLTT Đắk Lắk lý giải, thường khoảng 15h cùng ngày, các cây xăng dầu phải điều chỉnh giá xuống.