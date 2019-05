Xử phạt 4 người nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội

Ngày 18/5, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 4 người.

Theo cơ quan công an, những người này có hành vi bình luận, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng uy tín đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trên mạng xã hội Facebook.



Cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính 4 người với mức tiền 7.500.000 đồng/người gồm: Lê Quang Cường (SN 1979) ở xã Hải Yến; Nguyễn Thị Loan (SN 1991) ở xã Trúc Lâm; Lê Khắc Linh (SN 1982) ở xã Phú Lâm và Đặng Nguyên Tùng (SN 1994) ở xã Nguyên Bình.



Trước đó, những người này đã sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia khi tham gia công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.