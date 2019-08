Xử phạt công ty môi trường gây ô nhiễm gần 600 triệu đồng

TPO - Ngày 27/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An với số tiền lên tới 594 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường.