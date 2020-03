Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19

Kiên Giang: Xử lí nghiêm thanh niên trèo rào bỏ trốn khỏi khu cách ly

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung đối với B. N. T., 27 tuổi, cư ngụ tại phường Bình San, thành phố Hà Tiên.

Được sự tuyên truyền, giải thích của cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Ảnh: Phương Vũ.

Theo đó, trưa ngày 27/3 tại khu cách ly tập trung kho ngoại quan thành phố Hà Tiên có tiếp nhận cách ly anh B. N. T, (ngụ phường Bình San, thành phố Hà Tiên) đang đi làm tại Campuchia và trở về Việt Nam theo đường cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Chiều tối cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người không chú ý T. đã trèo tường rào khu cách ly để bỏ trốn về thăm gia đình tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành rồi trở về nhà vợ tại thành phố Hà Tiên.

Qua theo dõi camera giám sát và tin báo của cán bộ quản lý khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục yêu cầu T. trở lại khu cách ly.

Đến sáng ngày 28/3, T. vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, đồng thời cũng yêu cầu cách ly tập trung đối với vợ T. và những người đã tiếp xúc với T.

Tại đây, được sự giải thích, tuyên truyền của các cơ quan chức năng T. đã thừa nhận hành vi sai trái của bản thân và hứa sẽ chấp hành nghiêm việc cách ly. Hiện các cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, dự kiến mức phạt từ 5-10 triệu. (Nhật Huy)

Triệu tập người đăng tin “xạo” có người chết do COVID-19

Ngày 29/3, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng an ninh chính trị Nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) làm việc với 1 trường hợp đăng tải thông tin có người tử vong liên quan đến dịch COVID-19 sai sự thật, gây tâm lý hoang mang dư luận.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 28/3, trên trang Fanpage 47 Young có đăng tải thông tin, với nội dung: “Mọi người hết sức bình tĩnh và nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19 nhé”; “Theo thông tin Ad mới nhận được ca đầu tiên, bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh”; “Vậy là chúng ta đã có ca đầu tiên tử vong”. Vụ việc đã gây ra tâm lý đồn đoán, hoang mang trong dư luận.

Thông tin bịa đặt trên Fanpage 47 Young

Sau khi nắm bắt tình hình, Công an Đắk Lắk đã xác định, T.V.T (SN 1997, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) là quản trị viên của Fanpage 47 Young; đồng thời triệu tập anh này lên trụ sở để làm việc.



T khai với cơ quan Công an, đã lấy thông tin này trên một trang Fanpage “Yêu cảnh sát giao thông”. Do nhầm tưởng Fanpage là trang chính thống của lực lượng Công an nên sau đó anh T đã đăng tải nội dung trên lên fanpage 47 Young của mình. Nội dung đăng tải sai sự thật này, cũng đã nhanh chóng được gỡ bỏ.

Qua buổi làm việc, T nhận thức được hành vi sai phạm của mình đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động chống dịch Covid-19 của địa phương.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.