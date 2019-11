Xử phạt hành chính 4 người xông vào trường đánh học sinh

Theo đó, nhóm người nêu trên đã bị Công an xã phạt hành chính từ 1 triệu đến 1,4 triệu đồng. Trong đó, có 3 người bị phạt mỗi người 1 triệu đồng về hành vi đánh người, một người bị phạt 1,4 triệu đồng về hành vi đánh người và xúi giục người khác đánh người.

Vế bầm trên người học sinh bị đánh

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30/10, phụ huynh và người thân (tất cả có 5 người) của em M.Q.H (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh) đã đi ô tô đến và xông vào trường đánh em Lê Xuân Cường (học sinh lớp 8A, cùng Trường THCS Quảng Ninh). Vụ việc được các giáo viên phát hiện và can ngăn kịp thời.Đến ngày 1/11, gia đình em Cường đã đưa nam sinh này đến bệnh viện thăm khám, kết quả tuy không có tổn thương nặng, nhưng Cường vẫn bị choáng và tâm lý chưa ổn định.Theo gia đình nam sinh phản ánh, mặc dù em Cường không bị tổn thương nặng, nhưng việc hành hung của nhóm người trên ngay tại trường học, đã khiến em Cường bị sang chấn tâm lý. Do đó, gia đình của em Cường đã làm đơn trình báo công an xã.Sau khi tiếp nhận đơn thư, Ban Công an xã Quảng Ninh đã mời các gia đình và những người liên quan đến làm việc.