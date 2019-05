Xử phạt xe ô tô khách 'nhồi' 80 người

TPO - Chiều ngày 2/5, Trạm CSGT QL1A Thanh Hóa (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa tiến hành bắt giữ xe ô tô khách mang BKS: 37B-018.76 do Hồ Công Cảnh (SN 1989, ngụ ở Qùy Châu, Nghệ An) điều khiển khi xe này chở quá số người theo quy định.