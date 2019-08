Xuất hiện vùng áp thấp mới ở Bắc Biển Đông

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít di chuyển và chưa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (05/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động mạnh.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau cơn bão số 3 vừa đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ 10-31/8 có khả năng xuất hiện ít nhất 1-2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm hôm nay (05/8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-60mm).

Nguyễn Hoài