Xúc động hình ảnh chiến sỹ CSGT cầm máu cho người dân trên đường.

Quảng cáo

“Tôi đứng bên kia đường, thấy một người đàn ông bị tai nạn giao thông máu chảy rất nhiều nên đã nhanh chóng chạy đến xử lý. Tôi xin thuốc lá người đi đường để đắp vào chỗ máu chảy, lấy giấy lau máu trên mặt nạn nhân để cầm máu rồi gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện”, Đại úy Nguyễn Ích Hóa chia sẻ.

Sáng 23/4, trong lúc đi tuần tra, làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn ngã 4 bến xe phía Bắc thuộc địa bàn xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An, Đại úy Nguyễn Ích Hóa (cán bộ Đội CSGT Trật tự Công an TP.Vinh) phát hiện một người đàn ông bị thương ở vùng đầu, máu chảy be bét. Ngay lập tức, Đại úy Hóa đã không ngần ngại chạy đến sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân.

Phát hiện người đàn ông chảy máu bên kia đường, Đại úy Hóa đã nhanh chóng sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Việt (SN 1949, trú xóm 4, xã Nghi Liên). Khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Việt đang đi xe máy trên đường đoạn qua ngã tư đèn đỏ giao nhau với bến xe phía Bắc, TP.Vinh thì va quệt với một chiếc xe con và ngã ra đường. Ông Việt bị thương vùng đầu, máu chảy rất nhiều. Rất may, ông được sơ cứu và cầm máu kịp thời.

Hiện, sức khỏe của ông Việt đã ổn định.

Thu Hiền