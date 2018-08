Xúc động hình ảnh người công an bơi qua nước lũ đến vùng dân bị cô lập

Ngày 18/8, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, tất cả cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đều trực 24/24 giờ, và sẵn sàng có mặt tại các khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân chống chọi và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An xảy ra mưa lớn, mực nước trên các sông dâng cao khiến nhiều địa phương bị ngập lụt. Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm, cuốn trôi, quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ. Mưa lũ, sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình trên, tất cả cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Con Cuông, Công an huyện Quỳ Hợp đều được huy động, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ.

Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ từ biên giới Việt - Lào đổ về, cộng với lượng mưa lớn trên địa bàn khiến mực nước sông Nâm Mộ dâng cao, nhà máy thủy điện Nậm Mô buộc phải xả lũ. Điều này làm cho thị trấn Mường Xén và các xã lân cận bị ngập trong lũ. Ảnh Duy Khánh. Các lực lượng công an, bộ đội được huy động để hỗ trợ người dân di tản tài sản đến nơi an toàn. Ảnh Duy Khánh. Sau hai ngày ngâm mình trong dòng nước lũ đục ngầu, các chiến sỹ công an lại tiếp tục có mặt tại các vùng bị thiệt hại nặng để giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh Duy Khánh. Không kể ngày, đêm, các chiến sỹ công an luôn có mặt mỗi khi dân cần. Ảnh Duy Khánh. Trung úy Nguyễn Quốc Hưng - Đội CSGT - TTCĐ Công an huyện Kỳ Sơn chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt tại hiện trường, đặt nhiệm vụ an toàn tính mạng người dân lên trên hết, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra do mưa lũ". Ảnh Duy Khánh. Một trong những hình ảnh gây xúc động khi hàng chục chiến sỹ công an huyện Quỳ Hợp bơi giữa dòng lũ đến với vùng dân cư bị chia cắt, để giúp đỡ người dân chống lũ. Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: "Thường trực UBND huyện đã lập đoàn gồm công an, quân sự, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ công an huyện, tăng cường thêm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, Đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT tỉnh) và các ban ngành đoàn thể tiến hành di dời người dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét, các điểm xung yếu. Các phương tiện xuồng, cano, sử dụng dây chuyên dùng để phục vụ cứu hộ. Các xã bị thiệt hại nặng nhất như Nghĩa Xuân, Châu Bình, thị trấn… Công tác khắc phục hỗ trợ đang diễn ra khẩn trương, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết". Ngày lễ ngành 19/8, thêm ý nghĩa hơn khi các chiến sỹ công an hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Tại huyện Con Cuông, các chiến sỹ công an của huyện cũng đang căng mình hỗ trợ người dân, chống chọi với lũ. Thông tin từ ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: "Hai chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 6 bị thương nặng trong quá trình giúp đỡ di tán 40 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

