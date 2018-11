Xúc động Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018 được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức vào tối nay (18/11) là dịp để mỗi người tưởng nhớ, xót thương những nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ.

Phát biểu tại buổi Lễ tưởng niệm, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt cùng với sự đồng lòng của người dân, tai nạn giao thông ở nước ta đã liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng tỏ ra lo ngại khi tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường bởi trong 10 tháng của năm nay đã có 6.674 người chết và 11.549 người bị thương, đặc biệt là trong số nạn nhân thương vong có 962 trẻ em.

“Tai nạn giao thông đang gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản, sự mất mát, đớn đau không thể bù đắp được, cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, dòng họ; ảnh hưởng đến tương lai và đe doạ sự phát triển bền vững của giống nòi,” Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay.

Để bày tỏ tưởng nhớ những người đã mất, Phó Thủ tướng kêu gọi, nhắn nhủ người dân tuyệt đối chấp hành luật giao thông; luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; mỗi người lớn phải là tấm gương về văn hoá giao thông và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông để những tai nạn thương tâm không còn xảy ra, để mỗi ngày khi đi trên đường không còn nỗi lo sợ, phấp phỏng vì tai nạn giao thông.

Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam đồng thời đề nghị mọi người hãy dành một phút để tưởng niệm những người đã mất do tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông trong đó, nguyên nhân sâu xa là chưa xây dựng được văn hóa giao thông, những hạn chế về năng lực kết cấu hạ tầng, kinh phí bảo trì thấp và công tác tuần tra kiểm soát vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu…

“Hành vi người tham gia giao thông thể hiện rõ nhất như có trường hợp người điều khiển phương tiện uống rượu bia say nhưng vẫn lái xe, tái xế xe khách mang trọng trách vận chuyển hàng chục người nhưng vẫn uống rượu bia, lái liên tục đến lúc ngủ gục,” ông Hùng nhìn nhận.

Theo TTXVN/Vietnam+