Xưng là người của Bộ Công an đến làm việc với Công an Bình Dương

Ngày 14/12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ kẻ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị công an bắt giữ là Trần Minh Thành (SN 1977, ngụ Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hồ. Trước khi bị bắt, đối tượng này tự xưng là “người của Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương”.

Thành tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, ngày 7/12, Công an thị xã Bến Cát bắt quả tang đối tượng N.H.T cùng 4 đối tượng khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Ruby.

Ngày 8/11, sau khi làm việc xong với cơ quan công an, T. được cho về. Thấy vậy Thành tiếp cận và nói với T. rằng “Công an Bến Cát là lính của Thành, nên nói là phải thả”. Việc T. được thả là do có sự can thiệp của Thành. Do đó, T. phải đưa cho Thành 30 triệu đồng để “chạy án”.

Lúc này T. không có tiền nên giảm xuống còn 20 triệu đồng. T. đưa trước cho Thành 10 triệu đồng, hẹn ngày 12/12 đưa 10 triệu đồng còn lại.

Tang vật giả danh công an của Thành

Đến ngày hẹn, do nghi ngờ Thành có hành vi lừa đảo, T. đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thị xã Bến Cát đã bắt quả tang Thành khi đang nhận 10 triệu đồng từ T.

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ 1 cặp quân hàm trung tá, 1 cặp phù hiệu Công an Nhân dân. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 gậy điện, 1 còng số 8, 2 đèn pin dạng gậy. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Bến Cát điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Hương Chi