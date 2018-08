4 nâng cấp đáng 'đồng tiền' của Vios và Yaris 2018

Dưới đây là 4 nâng cấp đáng “đồng tiền” của cặp đôi “nhỏ mà có võ” này:

Ngoại thất cảm xúc

Vios và Yaris thế hệ mới mang đến một diện mạo thực sự trẻ trung, năng động và đầy cảm xúc với đặc trưng rõ nét của ngôn ngữ thiết kế “Keen Look”. Điều này được thể hiện trước hết ở hệ thống đèn pha phía trước hẹp được đẩy sang 2 bên, gắn liền với hệ thống lưới tản nhiệt tạo cảm giác rộng rãi hơn cho phần đầu xe. Cạnh dưới của mũi xe nhô ra mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và thể thao hơn. Cả Vios G 2018 và Yaris 2018 đều được trang bị đèn LED chiếu sáng ban ngày đặt ngay phía trên lưới tản nhiệt.

Nhìn từ 2 bên, Vios và Yaris thế hệ mới ấn tượng hơn với những đường cong “cá tính” chạy dọc từ cản trước xuyên suốt chiều dài thân xe. Phía sau, cụm đèn hậu mảnh, kết hợp với thanh cản sau lớn, tạo cảm giác rộng rãi, khỏe khoắn hơn. Bên cạnh 5 màu ngoại thất hiện có: Bạc, Trắng, Xám, Đen và Nâu vàng, Vios 2018 được bổ sung thêm màu Đỏ cá tính. Tương tự, màu Đỏ cũng chính thức xuất hiện trên Yaris 2018, cùng với Vàng và Cam, nâng tổng số màu ngoại thất của Yaris hiện tại lên con số 7.

Nội thất tiện nghi, yên tĩnh

Bảng điều khiển trung tâm tinh chỉnh tạo cảm giác sang trọng, trực quan và rộng rãi hơn trên cả 2 mẫu xe. Hệ thống cửa gió được thiết kế mới, trải đều 2 bên với trang trí viền bọc kim loại. Giao diện mới của hệ thống điều hòa không khí tinh tế và dễ sử dụng.

Các mẫu xe thế hệ mới còn bổ sung nhiều trang bị hiện đại như Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, đồng hồ Optitron tự phát sáng tăng cường khả năng hiển thị với sự chính xác cao, đầu DVD kết hợp cùng hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn mang lại trải nghiệm thưởng thức âm thanh sống động và ghế bọc da.

Ghế sau được thiết kế lại với khả năng ngả 250, tăng 20 so với phiên bản trước đó giúp hành khách thoải mái hơn. Đặc biệt hơn, Toyota Vios và Yaris thế hệ mới đều sở hữu hệ thống cách âm đẳng cấp hàng đầu trong phân khúc.

Trang bị an toàn đạt 5 sao ASEAN NCAP

Khách hàng Vios và Yaris thế hệ mới có thể hoàn toàn yên tâm trên mỗi hành trình nhờ những trang bị an toàn hiện đại đạt 5 sao theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP được Toyota trang bị trên hai mẫu xe này như: Hệ thống hỗ trợ cân bằng thân xe (VSC) sử dụng nhiều cảm biến khác nhau để phát hiện liệu xe có bị trượt ngang hay không, 7 túi khí trên tất cả các phiên bản đảm bảo sự an toàn tối đa đối với hành khách trên xe. Cùng với đó là hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến lùi hỗ trợ lùi xe an toàn. Cũng không thể bỏ qua Hệ thống chống trộm hiện đại (Còi báo động & Mã hóa động cơ) trên Vios mới phiên bản G và Yaris mới.

Khả năng vận hành mượt mà

Cả hai mẫu xe phiên bản 2018 đều được trang bị động cơ 2NR-FE 4 xy lanh thẳng hàng có khả năng sản sinh công suất 107 HP tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Bên cạnh đó, hộp số tự động vô cấp (CVT) trên Yaris 2018 và Vios 2018 phiên bản G & E CVT được cải tiến để mang lại sự thoải mái trong mỗi chuyến đi, giúp xe tăng tốc mượt mà hơn. Ngoài ra, Vios & Yaris mới vẫn kế thừa được những điểm mạnh của các dòng xe Toyota, đó là tiết kiệm nhiên liệu.

Tại sao khách hàng lựa chọn 2 mẫu xe này?

Được biết, từ đầu tháng 8, các đại lý của Toyota trên toàn quốc liên tục tổ chức các hoạt động như ngày hội phòng trưng bày vào các dịp cuối tuần, hoạt động lái thử. Thông qua chương trình, nhiều khách hàng đã có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm mới cũng như các dịch vụ chăm sóc khách hàng theo tinh thần hiếu khách omotenashi của Nhật Bản, qua đó dễ dàng hơn trong việc đưa ra sự lựa chọn mua xe cho bản thân.

Chị Lan Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) một khách hàng chọn mua chiếc Vios G đỏ cho biết: “Dù có nhiều ý kiến trái chiều trên thị trường, tôi vẫn tin tưởng lựa chọn mẫu xe Vios thế hệ mới. Xe có mức giá phù hợp với túi tiền, trang bị đầy đủ, tiện nghi, hiện đại hơn. Ngoài ra, việc Toyota tung ra màu Đỏ mới, thực sự rất cá tính cũng là một trong những yếu tố thuyết phục tôi”.

Trong khi đó, anh Thái Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) lại ấn tượng với mẫu xe Yaris mới 2018. “Đây là lần đầu tiên tôi mua xe tặng vợ. Mẫu xe Yaris 2018 có kiểu dáng hiện đại, tiện nghi, dễ sử dụng với phụ nữ. Khi mua xe, tôi cũng muốn lựa chọn hãng có uy tín lâu năm như Toyota”.

Với sự thay đổi ấn tượng và mức giá dao động từ 531 - 606 triệu đồng cho Vios 2018 tùy từng phiên bản và 650 triệu đồng cho Yaris 2018, hai mẫu xe cải tiến của Toyota dự kiến sẽ tiếp tục thống trị phân khúc xe chở khách cỡ nhỏ.

PV