7 mẹo giúp loại bỏ mùi khó chịu bên trong ôtô

Một ngày, bạn vừa mở cửa chiếc ôtô của mình và nhận ra bên trong xe rất nặng mùi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra các mùi khó chịu đó, có thể giống mùi khí ga, mùi trứng thối, hoặc bất kỳ mùi nào khác. Nếu mùi xuất hiện từ động cơ, bạn sẽ phải mang xe đi kiểm tra. Còn nếu bạn vô tình làm đổ hoặc mang gì đó khiến bên trong xe ám mùi, những mẹo sau đây có thể giúp nội thất xe trong lành hơn.

Hút bụi cho nội thất xe

Đa số các mùi khó chịu đều lưu lại trên các sợi vải trong xe. Đối với những mùi này cần phải xử lý nhiều lần với máy hút bụi, đối với các ghế phải sử dụng đầu hút chuyên biệt. Bạn cũng cần phải chú ý đến từng ngóc ngách và các khe nhỏ vì các mùi khó chịu có thể đang bị ẩn trong những khu vực nhỏ nhất. Nếu bạn nghĩ hút mùi vẫn chưa đủ, hãy sử dụng thêm hơi nước.

Có thể dùng hơi nước giúp khử mùi tốt hơn.

Tránh hút thuốc trong xe

Khói thuốc lá có thể khiến nội thất xe ám mùi rất nặng, nó có thể lan đi bất cứ đâu, trong đó có hệ thống ống dẫn cho bộ phận sưởi và điều hòa. Bạn có thể mở nắp ca-pô ra và dùng máy khử mùi xịt vào van hút để đẩy tất cả khói thuộc ra khỏi hệ thống đó.

Dùng bột Baking Soda

Baking Soda luôn là một sự lựa chọn tốt cho việc khử mùi. Nếu bạn đánh đổ thứ gì đó lên thảm để chân khiến mùi khó chịu lưu lại đó, thì hãy rắn bột Baking Soda vào vị trí đó. Xoa đều và để nguyên tấm thảm, bột Baking Soda sẽ hấp thụ bất kỳ mùi nào thoát ra. Sau vài giờ, hãy dùng máy hút bụi hút hết bột đi, và bạn sẽ có tấm thảm sạch mùi.

Dùng than củi

Than củi là một trong những thứ hấp thụ mùi tốt nhất. Bạn sẽ thấy rằng than củi được sử dụng trong nhiều thiết bị lọc nước và không khí. Hãy lấy một cục than, loại than đã dùng để nướng cũng có thể dùng được, để cục than vào trong xe vài ngày, và bạn sẽ thấy mùi sớm biến mất vì đã bị hấp thụ hết vào cục than kia rồi.

Khử mùi bằng các chất từ thiên nhiên

Hãy chọn một bình xịt với mùi hương mà bạn yêu thích và xịt vào bên trong xe để giấu đi mùi khó chịu. Bạn có thể treo một quả bóng sợi bông ướp mùi vani bên trong xe. Hoặc bạn có thể để một túi cà phê vào trong xe để khử mùi. Nhiều người thích dùng các mùi hương chiết xuất từ bạc hà hoặc dầu cam quýt.

Cẩn thận với các mùi kỳ lạ

Có một số loại mùi báo hiệu nguy hiểm. Ví dụ, nếu bạn ngửi thấy mùi khí ga bên trong xe, có thể đã xuất hiện rò rỉ ở một số bộ phận. Một số loại khí ga nguy hiểm có thể gât cháy. Nếu gặp trường hợp như vậy, hãy đưa xe đi kiểm tra và sửa chữa ngay.

Thợ chuyên nghiệp sẽ giúp loại bỏ tất cả mùi bên trong xe bạn.

Tìm đến những nơi khử mùi chuyên nghiệp

Nếu không thể nào xử lý hết mùi khó chịu, hãy nghĩ đến việc mang xe ra các tiệm khử mùi chuyên nghiệp. Có thể sẽ đắt hơn so với tự làm nhưng bên trong xe sẽ được vệ sinh hoàn toàn, nội thất xe sẽ trở lại như mới.

Viết Hoàng

Theo Carsdirect